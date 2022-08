Angelina Jolie: "Mia figlia Zahara frequenterà lo Spelman College in autunno, è un posto molto speciale"

Angelina Jolie ha scelto Instagram per condividere il seguente messaggio con i sui milioni di fan: 'Mia figlia Zahara frequenterà lo Spelman College in autunno'.

Zahara Jolie-Pitt ha trovato la sua casa per i prossimi quattro anni: la figlia diciassettenne di Angelina Jolie e Brad Pitt frequenterà lo Spelman College questo autunno, come annunciato questa domenica dalla stessa Jolie attraverso un post diffuso su Instagram.

"Zahara con le sue sorelle Spelman!", ha scritto la star di Eternals nella didascalia di un'immagine di sua figlia circondata da alcune sue coetanee. "Congratulazioni a tutti i nuovi studenti che iniziano quest'anno", ha aggiunto la Jolie, riferendosi allo storico college femminile situato ad Atlanta.

"Onorata di visitare Washington, DC, con Zahara, lavorando con sostenitori e legislatori per modernizzare e rafforzare il #ViolenceAgainstWomenAct per includere protezioni per la salute e la sicurezza dei bambini, delle comunità di colore, delle tribù e dei membri LGBTQ", ha continuato l'attrice nella didascalia.

"Abbiamo bisogno di riforme che comprendano la formazione giudiziaria, i processi giudiziari sui traumi e che riducano al minimo il rischio di danni ai bambini. Abbiamo bisogno di sviluppare le tecnologie che permettono di rilevare i lividi su tutti i toni della pelle e creare una raccolta di prove forensi imparziale, fornendo protezione ai più vulnerabili", ha concluso Angelina Jolie.