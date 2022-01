Angelina Jolie manda ancora regali di Natale al figlio del suo ex

Harry Thornton ha ancora un legame con Angelina Jolie, l'ex moglie di suo padre, Billy Bob Thornton e, sebbene la star di Maleficent non parli quotidianamente con il ragazzo, gli manda ancora dei regali di Natale e in tutta evidenza pensa ancora a lui di tanto in tanto.

"Non ho parole per esprimere quello che provo, è incredibile... dopo tutto questo tempo Angelina mi manda ancora regali di Natale ogni anno e cose di questo genere", ha rivelato Harry a ET. "Non le parlo al telefono tutti i giorni, ma ogni tanto parliamo".

La Jolie è stata sposata con Thornton dal 2000 al 2003 e all'epoca l'attore era già padre di tre figli. Il figlio di Billy Bob, che apparirà nell'ultima puntata di uno show chiamato The Relatively Famous: Ranch Rules, ha rivelato che le vacanze con l'attrice "erano così belle, lei era molto cool".

"Ci portava in campeggio ogni settimana e una volta ha noleggiato, tipo, un camper, e abbiamo fatto un intero viaggio in campeggio." Ha dichiarato Harry a proposito di Angelina Jolie. "Era molto divertente per noi passare del tempo con lei quando eravamo piccoli. Si, era splendido stare con lei".