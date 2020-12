Angelina Jolie intervista Gitanjali Rao, "Ragazza dell'Anno" per Time: "Sono fiera di te"

Angelina Jolie ha condotto un'intervista attraverso Zoom insieme a Gitanjali Rao, scienziata di 15 anni nominata "Ragazza dell'Anno" dal settimanale americano Time. La giovane scienziata e inventrice è nota per aver dato vita ad un dispositivo in grado di testare l'inquinamento da piombo nell'acqua da bere e ad un'app per individuare atti di cyberbullismo. In modo particolare, ad essere stati selezionati come "Ragazzi dell'Anno" sono stati 5 finalisti a partire da 5000 americani di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Senza ombra di dubbio, il futuro è dalla parte di questi ragazzi che, finora, sono stati in grado di plasmare il mondo a loro piacimento.

In occasione di un meeting su Zoom, Gitanjali Rao ha avuto modo di portare avanti una conversazione con Angelina Jolie, nota attrice, filantropa e attivista per i diritti sociali delle minoranze. Durante il dialogo, è emersa la dolcezza e la generosità di spirito di Gitanjali Rao, che ha affermato: "Se posso farlo io, può farlo chiunque". La scienziata ha parlato con Angelina Jolie dei suoi progetti e ha sintetizzato così la modalità che guida le sue ricerche: "Osservazione, raccolta di idee, ricerca, costruzione e comunicazione". Gitanjali Rao è stata la prima "Ragazza dell'Anno" nominata dal settimanale americano Time Magazine a causa delle conclusioni a cui sono giunte le sue ricerche.

Interrogata da Angelina Jolie sul momento esatto in cui la sua passione per la scienza si è palesata, la Rao ha risposto: "Uhm, non credo che ci sia stato un momento specifico. Il mio obiettivo è sempre stato quello di rendere gli altri felici. Mi sono sempre chiesta in che modo rendere migliore la comunità cui si appartiene. Così, ho iniziato a riflettere sulle modalità per rendere più unita una comunità attraverso la scienza e la tecnologia. Ecco, se nessuno vuole pensarci, voglio pensarci io!". Poi, Angelina Jolie ha chiesto: "So che una delle tue migliori ricerche ha avuto l'obiettivo di individuare fenomeni di cyberbullismo. Puoi parlarmene?". E la scienziata ha risposto: "Si tratta di Kindly, un servizio scaricabile come app ed estensione per Chrome, basato su un'intelligenza artificiale capace di individuare atti di cyberbullismo. Il servizio individua parole "pericolose" e ti fornisce la possibilità di modificarle. Insomma, il mio obiettivo non è punire ma spingere le persone a riflettere e a tornare sui loro passi. Si tratta di un modo per imparare dai propri errori".

Come riportato da Time Magazine, poi, Gitanjali Rao ha detto di considerare tutte le donne davvero brillanti e di voler capovolgere l'assunto secondo cui a fare ricerca dovrebbe essere soltanto vecchi maschi caucasici: "Mi rendo conto di non somigliare a nessun altro scienziato. In genere, in TV ho sempre visto uomini bianchi intenti a fare ricerca. Mi dispiace perché sembra che certi ruoli vengano stabiliti sulla base di genere sessuale, età ed etnia. E, invece, non è così e la mia esperienza lo dimostra". Angelina Jolie ha chiesto alla scienziata di descriverle in dettaglio il suo metodo di lavoro e la Rao ha raccontato: "Il mio metodo di lavoro inizia con una presentazione di ciò che vorrei fare. Io collaboro con organizzazioni scolastiche ma anche con organizzazioni più grandi come Shanghai International Youth Science and Technology e la Royal Academy of Engineering di Londra. Alla fine di ogni workshop, tutti gli studenti hanno qualcosa su cui lavorare. Al momento sto lavorando ad una tecnologia in grado di individuare agenti contaminanti nell'acqua da bere. Mi auguro che servizi del genere possano essere realizzati a prezzi davvero bassi per essere messi a disposizione anche ai Paesi del Terzo Mondo".

"Mi sembra di capire che l'ambiente sia molto importante per te e per la tua generazione" ha chiesto Angelina Jolie e Gitanjali Rao ha risposto: "Decisamente! La mia generazione sta affrontando tanti problemi nuovi ma anche problemi che esistono da sempre. Esistono problemi che non sono stati provocati da noi ma che noi stiamo provando a risolvere. Parlo del cyberbullismo, delle crisi climatiche e delle questioni relative ai diritti sociali e di genere. Qualsiasi cosa, anche la più piccola, può fare la differenza". "Sono completamente d'accordo. E ti dirò di più: mi piace il tuo atteggiamento. Quando ho iniziato a muovermi nel settore dei rifugiati, molte realtà mi hanno completamente sopraffatta. E capisco che, in casi del genere, non si riesce a fare nulla di fronte alla vastità dei problemi che esistono. Però, non ci si può arrendere e si deve fare qualcosa. Anche la più piccola cosa è utile" ha affermato la Jolie.

Infine, l'attrice ha chiesto alla scienziata quali siano i suoi passatempi più propriamente adolescenziali e la Gitanjali Rao ha risposto: "Beh, faccio molte cose da adolescente. Ad esempio, durante la pandemia ho fatto tante cose incredibili. Mi sono misurata con la cucina e ho fatto biscotti senza uova e zucchero. E, wow, recentemente ho anche fatto del pane in casa. Sono fiera di me!". "Bene, sono davvero fiera di te. Sono sicura che un giorno userò alcune tue invenzioni e mi ricorderò di averti incontrata e intervistata! Grazie mille" ha concluso Angelina Jolie.