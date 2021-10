Angelina Jolie e il gesto più gentile mai ricevuto: "L'umanità sa essere meravigliosa"

Angelina Jolie ha rilasciato una lunga intervista a People, in cui ha riflettuto su oltre due decenni di impegno umanitario, svelando qual è stato il gesto più gentile che qualcuno abbia mai fatto per lei ed anche una preziosa lezione ricevuta anni fa in Afghanistan.

Angelina Jolie è attualmente impegnata con la promozione di Eternals, il nuovo film Marvel in cui interpreta la guerriera Thena. Nel corso degli anni, l'attrice statunitense ha dimostrato di essere una guerriera anche al di fuori del grande schermo, costantemente pronta ad aiutare le persone più bisognose. Jolie ha quindi approfittato di una recente intervista con People per ricordare alcuni dei momenti più intensi che ha vissuto in prima persona durante i suoi numerosi viaggi nelle zone più povere e disastrate del pianeta.

Nel mezzo di impensabili difficoltà e atrocità, Angelina Jolie ha assistito ad incredibili atti di gentilezza e umanità. Mentre era in visita presso il confine siriano, ad esempio, una ragazzina ha condiviso con lei uno dei pochi oggetti di cui ancora disponeva. "Questa bambina è venuta da me e mi ha offerto dei biscotti che aveva in tasca", racconta Jolie nel nuovo numero di People, aggiungendo: "Pur sapendo da dove venisse, sapendo verso cosa si stesse dirigendo, sapendo tutto ciò che aveva vissuto, in quel momento non ha pensato a se stessa o a tutto ciò che aveva perso. Non era seduta con autocommiserazione. Appena mi ha visto, dovevo sembrarle stanca, si è avvicinata ed ha pensato di essere gentile con me. È questo che rende gli esseri umani così meravigliosi".

Nei suoi oltre due decenni di impegno umanitario, Angelina Jolie ha avuto uno sguardo intimo sugli effetti della guerra e dell'estrema povertà. Con il numero di sfollati in tutto il mondo che è salito a 82 milioni e che è destinato a raddoppiare nei prossimi anni, l'attrice ha promesso non solo di continuare il suo lavoro come inviata speciale dell'UNHCR, a favore dei rifugiati, ma anche di impegnarsi per trovare soluzioni per le persone più bisognose. Ha quindi dichiarato: "Il mio spirito ha beneficiato, così come la mia vita, del poter stare in compagnia di persone che stanno sopravvivendo a cose molto difficili. È stato un regalo per me. Non mi piace l'idea che venga vista come una cosa carina che qualcuno faccia di tutto per aiutare qualcun altro. Non lo è. Non la considero carità".

La star di Eternals ha detto anche che una delle lezioni più preziose della sua vita è stata quella ricevuta da una nonna afgana. "Stava crescendo i suoi nipoti perché i suoi figli erano stati assassinati e lei si trovava in un campo profughi", dice Jolie, descrivendo il loro incontro: "Ricordo che ho iniziato a piangere e lei ha detto 'Non ho bisogno che tu pianga, ho bisogno che tu mi aiuti'. Quella è stata una grande lezione. Sentirsi dispiaciuti per qualcuno è un lusso, mentre loro non hanno tempo per sentirsi dispiaciuti per se stessi".

In un altro momento dell'intervista, Angelina Jolie ha ricordato il periodo in cui ha iniziato a viaggiare con l'UNHCR: "Mi sono resa conto che ci sono persone in tutto il mondo che vogliono che la loro vita sia dedicata ad aiutare gli altri, a trovare soluzioni per gli altri, a far parte del mondo insieme. Questo ha cambiato la mia prospettiva. Volevo solo far parte del mondo reale. E volevo avere una vita che avesse un significato".