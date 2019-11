Angelina Jolie, le foto sexy su Harpers' Bazaar: "Devo vivere vicina a Brad Pitt per i miei figli"

Angelina Jolie si è messa a nudo in alcune foto sexy per Harper's Bazaar di dicembre, senza mai mostrare troppo, davanti all'obiettivo del fotografo Sølve Sundsbø ma senza neppure risparmiarsi nel racconto degli ultimi, difficili anni della sua vita.

Angelina Jolie ha parlato dei figli, del suo ex marito Brad Pitt con cui, a quanto pare, i rapporti non sono tornati buoni, anche se l'ex coppia più invidiata di Hollywood si sforza per il bene dei figli. E questo è più che mai chiaro quando Angelina dichiara al magazine: "Mi piacerebbe vivere all'estero, e lo farò non appena tutti i miei figli avranno compiuto 18 anni. Ma per il momento non posso perchè devono vivere vicini al loro padre".

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno 3 figli biologici insieme, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. Il divo ha adottato anche i 3 figli adottivi della Jolie, Maddox, Pax e Zahara. Tra tutti, soltanto Maddox ha raggiunto la maggiore età e si è traferito in Corea per frequentare l'università.

Non soltanto il divorzio: gli ultimi anni sono stati parecchio difficili per Angelina Jolie anche per via degli interventi subiti, una doppia mastectomia e l'asportazione delle ovaie. "Il mio corpo è stato parecchio segnato negli ultimi dieci anni, in particolare negli ultimi quattro" ha confessato la diva. "Ho cicatrici sia visibili che invisibili da mostrare". Tra le cicatrici invisibili ci sono anche quelle legate a un passato da adolescente problematica: una storia familiare complessa, anni e anni infelici tra i banchi di scuola, in cui è stata spesso emarginata dai compagni. Eppure oggi, a 44 anni, Angelina Jolie è pronta ad affermare che non sarebbe mai diventata chi è senza quella dose costante di cattive esperienze, e senza quello spirito irrequieto che ha imparato ad amare.