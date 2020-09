Angelina Jolie ha fatto una "generosa donazione" a due bambini che vendono limonate (VIDEO)

Angelina Jolie ha inviato una lettera ed ha fatto un'importante donazione a favore di Ayaan e Mikaeel, due bambini che raccolgono soldi da donare ai bambini dello Yemen attraverso un chiosco di limonate da loro gestito per beneficenza.

I due ragazzi hanno anche pubblicato un video in cui ringraziano l'interprete di Maleficent per la donazione e le offrono una tazza di limonata la prossima volta che sarà a Londra.

Nel corso degli ultimi vent'anni, Angelina Jolie è stata protagonista di una lunga serie di impegni umanitari a sostegno delle zone più povere del pianeta. Tutto partì dalle riprese di Tomb Raider, quando si recò in Cambogia e venne personalmente a conoscenza della grande crisi presente in quei territori. Da quel momento, dopo essere stata nominata Ambasciatrice di Buona Volontà dall'UNHCR, l'attrice statunitense non si è mai tirata indietro quando si è trattato di sensibilizzare le persone riguardo determinati temi ed anche dal punto di vista economico non sono mancate delle cospicue donazioni a favore dei più bisognosi. L'ultima di questa lunga serie risale a questa settimana, quando cioè Angelina Jolie ha fatto una donazione "estremamente generosa" a due bambini di 6 anni che hanno organizzato una raccolta fondi per lo Yemen, gestendo uno stand di limonate.

L'attrice non ha potuto visitare lo stand di Ayaan Moosa e Mikaeel Ishaaq a Londra ma ha comunque mostrato il suo sostegno attraverso una breve lettera che i bambini hanno pubblicato su Instagram. "A 9 settimane dall'inizio della raccolta fondi, i "lemonaid boys" hanno ricevuto una donazione estremamente generosa da Angelina Jolie insieme a questa fantastica lettera! Siamo sbalorditi! Una delle più grandi star del mondo" si legge nel post che riportiamo di seguito:

"Cari Ayaan e Mikaeel, grazie per quello che voi e i vostri amici state facendo per aiutare i bambini nello Yemen. Mi dispiace di non potervi comprare una limonata, ma vorrei comunque fare una donazione al vostro stand" si legge invece nella lettera di Angelina Jolie.

Angelina Jolie ha in programma di visitare Ayaan e Mikaeel nel suo prossimo viaggio, ha detto una fonte a People. Nonostante il ritorno a scuola, i due bambini hanno dichiarato di voler portare avanti il loro progetto benefico.