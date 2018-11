Angelina Jolie contro la violenza sulle donne: il discorso a Londra

Marica Lancellotti

Nonostante le beghe con l'ex marito Brad Pitt, Angelina Jolie non dimentica mai il suo impegno umanitario e la sua strenua lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Nella giornata di ieri l'attrice è stata ospite della manifestazione Fighting Stigma Through Film, il festival cinematografico nato all'interno del programma Preventing Sexual Violence in Conflict (fondato dalla Jolie stessa nel 2012 insieme all'ex ministro degli esteri britannico William Hague) a Londra, organizzata proprio nella settimana dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, che ha visto come madrina un membro della famiglia reale inglese, Sophie, Contessa del Wessex, moglie del Principe Edoardo.

Partendo dall'importante tema della violenza contro le donne, l'intervento di Angelina Jolie si è focalizzato su quella che la stessa attrice Premio Oscar ha definito "un'urgente questione internazionale": la violenza di cui sono vittima ogni giorno donne e bambini in zone di guerra. "Posso solo immaginare il tipo di difficoltà che molti di voi hanno dovuto affrontare per arrivare a questo punto della vita" ha esordito la Jolie rivolgendosi alla platea di registi provenienti da 14 Paesi tra cui Siria, Myanmar, Nigeria. I 35 film in concorso hanno tutti un unico comune denominatore: la discriminazione affrontata dai sopravvissuti a stupri e altre forme di violenza in zone interessate da conflitti.

C'è bisogno di un profondo cambiamento, secondo Angelina Jolie, che è ancora molto lontano: "Si devono cambiare le leggi e gli atteggiamenti per poter sfidare l'impunità di cui ancora gode chi si macchia di violenza sessuale insieme allo stigma portato dalla vittime. Il problema riguarda tutte le nostre società e il cammino in questa direzione è ancora lungo, è un lavoro di generazioni e generazioni. Riguarda voi, riguarda tutti noi insieme". Ha proseguito la Jolie: "La campagna Preventing Sexual Violence in Conflict ha unito le persone sopravvissute, gli esperti legali e la società civile con il governo per far sì che lavorassero insieme, per influenzare un vero cambiamento in questa direzione, ascoltando e sostenendo le voci delle vittime. Spero che riusciremo a lavorare tutti uniti ancora per molti anni".

Il discorso durante il festival è stato solo uno degli appuntamenti londinesi di Angelina Jolie, ospite di radio e TV per parlare del suo impegno umanitario, ma che farà presto ritorno negli Stati Uniti per ultimare le riprese del film fantasy Come Away. In attesa di rivederla sullo schermo, ancora nel 2019, nel sequel di Maleficent 2.