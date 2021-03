Angelina Jolie contro Brad Pitt: l'attrice afferma di avere le prove degli abusi domestici

La causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt prosegue tra mille turbolenze: secondo alcuni documenti legali ottenuti da Us Weekly, la Jolie affermerebbe di avere le prove di abusi domestici da usare contro l'ex marito in tribunale.

Angelina Jolie e Brad Pitt ad un evento

Secondo la documentazione, Angelina Jolie sarebbe pronta a testimoniare rivelando gli abusi che lei e i sei figli avrebbero subito. nei documenti non si specifica il tipo di abusi, ma una fonte vicina a Brad Pitt avrebbe respinto le accuse sostenendo che si tratterebbe di un tentativo di danneggiare l'attore premio Oscar.

"Negli ultimi quattro anni e mezzo ci sono state numerose affermazioni fatte da Angelina che sono state poi riviste e non confermate" ha svelato l'insider a Us Weekly. "I figli sono stati usati da Angelina per danneggiare Brad anche in passato, questo è il suo comportamento. Questa fuga di documenti dal suo quarto o quinto gruppo di avvocati serve a ferire Brad."

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt è arrivato dopo dieci anni di fidanzamento, due di matrimonio e sei figli. Le accuse di Angelina Jolie rivolte all'ex marito sarebbero conseguenti alla sua richiesta di ottenere la custodia dei figli al 50% con l'ex moglie.

