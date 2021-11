Angelina Jolie commenta l'incidente di Alec Baldwin: "Ci sono delle procedure da seguire"

Angelina Jolie ha parlato del recente incidente verificatosi sul set di Rust: Alec Baldwin ha involontariamente premuto il grilletto di una pistola di scena, provocando la morte della direttrice della fotografia della pellicola: Halyna Hutchins.

Una splendida Angelina Jolie in una scena di Mr. and Mrs. Smith

L'attrice di Eternals ha lavorato con le armi da fuoco in molti dei suoi film, tra cui il franchise di "Tomb Raider" e "Mr. and Mrs. Smith" e ha anche diretto alcune pellicole che hanno richiesto l'utilizzo di fucili e pistole sul set. Di conseguenza, la star conosce molto bene le precauzioni di sicurezza che devono essere prese affinché il cast e la troupe siano al sicuro durante le riprese.

"Non riesco a immaginare cosa stiano attraversando le famiglie delle persone coinvolte", ha detto la Jolie al The U.K. Times in una recente intervista. "In questo momento, il dolore e la tragedia di quell'incidente non sono definibili a parole, la sofferenza è semplicemente travolgente".

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

Angelina Jolie, prima di concludere la sua intervista, ha anche aggiunto: "Sono sempre stata molto attenta nel corso della mia carriera perché ho dovuto lavorare spesso con le pistole. Sui set in cui ho lavorato come attrice e in quelli in cui, invece, ero la regista ho sempre rispettato le procedure da seguire. Sono molte e devono essere prese sul serio."