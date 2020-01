Angelina Jolie ferita dal comportamento "irrispettoso" di Brad Pitt ai SAG Awards?

Ad Angelina Jolie non sarebbe andato a genio il comportamento di Brad Pitt ai SAG Awards, e in particolare il commento ironico sui loro problemi matrimoniali.

Angelina Jolie e Brad Pitt non sono più una coppia da tempo, ma ora pare che non siano neanche in buoni rapporti, specialmente dopo il comportamento tenuto dall'ex marito alla cerimonia dei SAG Awards ritenuto irrispettoso dalla Jolie.

L'attore, vincitore del premio come Miglior attore cinematografico per C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, ha infatti lanciato commenti ironici durante il ritiro della statuetta che, secondo una fonte anonima, hanno lasciato il segno. L'incontro, iperfotografato, con la ex Jennifer Aniston avrebbe aggravato la situazione.

Facciamo un passo indietro, alla serata di premiazione per gli Screen Actors Guild Awards. Brad Pitt sale sul palco a ritirare il suo premio e parlando del suo ruolo nel film dice "Siamo sinceri, era un ruolo difficile. Un tizio che si sballa, si toglie la camicia e non va d'accordo con la moglie? É un grande sforzo, davvero." La frecciatina ironica è diretta certamente al suo matrimonio con Angelina Jolie, finito nel 2016 e l'attrice ha captato alla grande il riferimento. Una fonte ha rivelato a The Sun che il commento avrebbe lasciato Angelina ferita e amareggiata dalla messa in piazza irrispettosa dei loro problemi privati di fronte a una platea piena di loro colleghi e amici.

Come se non bastasse, la serata dei SAG è stata teatro di un nuovo polverone mediatico incentrato su Brad Pitt e l'ex moglie Jennifer Aniston, dalla quale Pitt divorziò nel 2005 subito prima di rendere pubblica la sua relazione con Angelina Jolie. La ex coppia preferita dai fan, quella Pitt-Aniston, ha fatto incendiare le speranze di una riconciliazione, e proprio questa pioggia di aspettative nel loro ritorno di fiamma è stata l'ennesima pugnalata per Jolie, sempre secondo la talpa di The Sun.

Il supporto del pubblico nei confronti della coppia Pitt-Aniston ha dato ad Angelina Jolie l'impressione che anche durante il loro matrimonio i fan facessero costantemente il tifo perché lui tornasse con la sua ex. Non dev'essere di certo una bella sensazione.

