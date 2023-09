Angelina Jolie: 'Ho rallentato il lavoro dal 2016, dovevo curare le mie ferite, non ero più me stessa'

Angelina Jolie ha confessato il motivo per cui ha diradato l'attività di attrice a partire dal 2016. Il motivo non viene specificato, ma non è difficile immaginare che riguardi il fallimento della relazione con Brad Pitt che ha reso necessario prendersi del tempo per curare le proprie ferite.

Angelina Jolie sul red carpet degli Oscar 2014

L'attrice ha confessato a Vogue di aver cominciato a recitare di meno "sette anni fa. Accettavo solo lavori che non richiedessero lunghe riprese. Dovevo curare me stessa, lo sto ancora facendo". Angelina Jolie ha preferito non entrare nei dettagli, ma risale proprio a sette anni fa la richiesta di divorzio da Brad Pitt, depositata nel settembre 2016 dopo un alterco col marito su un aereo che ha coinvolto anche i figli della coppia.

Jolie ha ammesso di sentirsi "un po' giù in questi giorni", prima di rivelare: "Non mi sento come se fossi me stessa da un decennio, in un certo senso. Ma non voglio entrare nel discorso".

L'allontanamento dalla recitazione

Unbroken: Angelina Jolie sul set del film

Dopo aver interpretato l'hit Disney Maleficent nel 2014 e aver diretto e interpretato accanto a Pitt il flop del 2015 By the Sea, Angelina Jolie ha rallentato gli impegni lavorativi. Negli otto anni successivi ha avuto solo due ruoli da protagonista, nel sequel di Maleficent (2019) e nel thriller Quelli che mi vogliono morto (2021). Ha partecipato, inoltre, al cinecomic Marvel Eternals e al fantasy Come Away e ha prestato la sua voce a The One and Only Ivan e all'imminente Kung Fu Panda 4.

Al momento l'attrice è impegnata nel lancio di Atelier Jolie, linea di moda ecologica e sostenibile che la starebbe aiutando a distrarsi dal suo malessere, come ammette lei stessa: "Penso che parte di questo sia stato anche terapeutico per me: lavorare in uno spazio creativo con persone di cui ti fidi e riscoprire te stesso. Spero di cambiare molti aspetti della mia vita. E questo è rivolto in avanti".