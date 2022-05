Angela Lansbury riceverà il premio alla carriera nell'edizione 2022 dei Tony Award

Angela Lansbury riceverà il Tony alla Carriera in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà il 12 giugno e sarà trasmessa sugli schermi televisivi di CBS e Paramount+.

L'attrice, star del cinema e della tv, ha avuto una lunghissima carriera teatrale ricca di successi e il riconoscimento è solo il più recente di una lunga serie.

Charlotte St. Martin, presidente di The Broadway League, e Heather Hitchens, a capo di American Theatre Wing, hanno dichiarato in un comunicato ufficiale: "I contributi di Angela Lansbury al teatro sono insuperabili. Dal suo ruolo innovativo in Mame alle sue performance iconiche in Deuce e Sweeney Todd, fino al recente revival di A Little Night Musica, ci ha regalato una vita di interpretazioni indimenticabili ed è un grande onore assegnarle il premio alla Carriera del 2022".

L'attrice ha debuttato a Broadway nel 1957 con lo spettacolo Hotel Paradiso, seguito da show come A Taste of Honey, Anyone can Whistle e Mame, nel 1966, che le ha regalato il primo Tony. Angela ha poi conquistato il riconoscimento nel 1969 per Dear World, nel 1974 con Gypsy e nel 1979 con Sweeney Todd.

Lansbury, dopo una pausa lunga ben 24 anni, era poi tornata a teatro con Deuce nel 2007, seguito da Blithe Spirit che nel 2009 le ha fatto conquistare il quinto Tony, A Little Night Music nel 2009, Gore Vidal's The Best Man nel 2012, Driving Miss Daisy nel 2013, e di nuovo Blithe Spirit, questa volta a Londra, premiato con un Olivier Award.

In carriera Angela Lansbury ha recitato in oltre 70 film tra cui Gaslight, con cui ha avuto una nomination agli Oscar, Il ritratto di Dorian Gray, The Manchurian Candidate, Assassino sul Nilo, e La Bella e la Bestia. Nel 2018 ha recitato in Il Ritorno di Mary Poppins e ha lavorato come doppiatrice in occasione del film animato dedicato alla storia del Grinch.

Il suo ruolo forse più famoso rimane però quello di Jessica Fletcher nella serie La signora in Giallo, andato in onda dal 1984 al 1996.