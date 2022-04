Andy Serkis regista del film animato La fattoria degli animali

Andy Serkis sarà il regista del film animato tratto dal racconto La fattoria degli animali scritto da George Orwell.

La produzione è attualmente in corso a Cinesite, che sta celebrando il proprio trentesimo anniversario nel campo dell'animazione e degli effetti speciali.

Il racconto distopico è stato pubblicato nel 1945 e racconta la storia di un gruppo di animali che vivono in una fattoria e si ribellano contro il loro proprietario, sperando di creare una società all'insegna dell'uguaglianza, della libertà e della felicità. La fattoria degli animali è stato inserito nella lista dei migliori 100 romanzi in inglesi pubblicati tra il 1923 e il 2005.

Nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi adattamenti televisivi, cinematografici e teatrali.

La sceneggiatura del film diretto da Andy Serkis è stata scritta da Nicholas Stoller e il progetto è stato prodotto in collaborazione con Adam Nagle, Dave Rosenbaum e Jonathan Cavendish.

Serkis ha dichiarato: "Il complicato percorso per portare questa storia straordinaria sugllo schermo è stato finalmente premiato con l'opportunità di collaborare con il brillante team di Aniventure e Cinesite. Insieme speriamo di realizzare la nostra versione del sempre rilevante capolavoro di Orwell, emotivamente potente, umoristico e in cui si può immedesimare a tutte le età. Un racconto non solo per la nostra epoca, ma per le future generazioni".

Nagle ha aggiunto: "Andy ha un talento speciale per creare personaggi unici e memorabili durante la sua notevole carriera e siamo elettrizzati nel lavorare con lui, Jonathan e Cinesite per adattare La fattoria degli animali per gli spettatori moderni".