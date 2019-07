Andrew Lincoln e Naomi Watts protagonisti di Penguin Bloom

Andrew Lincoln reciterà accanto a Naomi Watts nel film Penguin Bloom, un adattamento del romanzo scritto da Bradley Trevor Greive e Cameron Bloom e sarà ambientato in Australia.

Il progetto ha al centro una famiglia in difficoltà che vivrà un'esperienza in grado di mostrare la vita da un'altra prospettiva.

La coppia di marito e moglie al centro della trama di Penguin Bloom sarà interpretata da Andrew Lincoln e Naomi Watts. Il film diretto da Glendyn Ivin, e scritto da Shaun Grant e Harry Cripps, segue una giovane famiglia che deve fare i conti con un incidente quasi mortale che ha lasciato la madre paralizzata. Mentre tutti cercano di adattarsi alla nuova situazione, un inaspettato alleato è entrato nelle loro vite: un cucciolo di gazza, che la famiglia chiama "Pinguino".

Watts sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Emma Cooper e Bruna Papandrea della Made Up Stories, Jodi Matterson e Steve Hutensky. I produttori hanno dichiarato: "Siamo stati tutti conquistati da questa storia che scalda il cuore all'insegna della resilienza, del potere della famiglia e della speranza. Siamo elettrizzati all'idea di avere l'incredibilmente talentuoso Andrew Lincoln a bordo di questa avventura per proporre la storia agli spettatori di tutto il mondo".

Andrew Lincoln sarà prossimamente protagonista nelle sale cinematografiche anche con il film di The Walking Dead che racconterà quanto accaduto a Rick Grimes dopo l'uscita di scena dalla serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.