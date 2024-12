Andrew Garfield non vuole altre domande su Spider-Man: "Mi sto impegnando per questo"

In occasione del Marrakech Film Festival, dove fa parte della giuria presieduta da Luca Guadagnino, Andrew Garfield ha dichiarato di aver "dovuto lavorare molto duramente per avere meno persone che gli facessero domande su Spider-Man".

"Ci sto ancora lavorando, ovviamente. È un processo imperfetto", ha scherzato, mentre gli veniva appena posta una domanda sul suo lavoro nel franchise della Sony.

Garfield ha ammesso di essere comunque "grato per quel periodo" perché "gli ha permesso di avere più facilmente la possibilità di lavorare subito dopo con persone come Martin Scorsese".

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield e Dane DeHaan scherzano insieme

"Penso che Marty sia stato probabilmente in grado di far realizzare un progetto di passione con un ragazzo che interpretava Spider-Man come protagonista per interpretare un prete gesuita nel Giappone del 1600. Il fatto che quel film sia stato realizzato con l'aiuto di Spider-Man è una cosa bellissima", ha dichiarato Garfield, riferendosi a Silence, il film di Scorsese uscito nel 2016.

Andrew Garfield: Luca Guadagnino lo ha scelto per affiancare Julia Roberts nel thriller After the Hunt

Guadagnino, che ieri sera ha dato il via al Festival di Marrakech con un omaggio alle sue radici marocchine e all'amore per la città, ha seguito le osservazioni di Garfield sul franchise dei supereroi e ha inaspettatamente detto di trovare Spider-Man un "supereroe affascinante".

"Ricordo che quando Sam Raimi ha diretto il suo primo film, e io avevo 28 o 29 anni, facevo questi sogni perché sono una specie di megalomane, e desideravo che mi fosse chiesto di farne uno. Quindi vorrei averti diretto in Spider-Man", ha detto Guadagnino, guardando Garfield che sedeva alla sua sinistra. Guadagnino ha appena diretto Garfield nel thriller After the Hunt, interpretato anche da Julia Roberts.