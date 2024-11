Luca Guadagnino sarà il presidente di giuria del Marrakech Festival

Luca Guadagnino presiederà la giuria del prossimo Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in sostituzione di Thomas Vinterberg, che era stato precedentemente nominato presidente della giuria del festival ma che "si è dovuto tirare indietro per motivi familiari", secondo il comunicato ufficiale del festival.

La kermesse ha inoltre annunciato che Guadagnino sarà affiancato da una rosa di giurati di prim'ordine che comprende: il regista iraniano Ali Abbasi; la regista indiana Zoya Akhtar; l'attrice americana Patricia Arquette; l'attrice belga Virginie Efira; l'attore australiano Jacob Elordi; l'attore britannico-americano Andrew Garfield; l'attrice marocchina Nadia Kounda e il regista argentino Santiago Mitre.

"Non dimenticherò mai la prima volta che sono arrivato a Marrakech: sarà stato più di 20 anni fa, quando ero ospite della mia amica Valentina Cervi, che faceva parte della giuria del concorso di cortometraggi", ha dichiarato Guadagnino in un comunicato.

"Non ero mai stato in Marocco, ma mia madre algerina è cresciuta lì e si è trasferita a Casablanca all'età di cinque anni. La prima volta che sono atterrato nella grande città di Marrakech è stato grazie a questo fantastico festival e da allora per me la città e il cinema sono indissolubilmente legati", ha aggiunto.

Queer, Luca Guadagnino e Daniel Craig: "Le scene di sesso sul set? la cosa più noiosa del mondo"

"Il mio DNA arabo è davvero, davvero inciso negli incredibili poteri del festival di Marrakech ed è un enorme onore guidare una giuria meravigliosa per la 21esima edizione: sono entusiasta di vedere dei grandi film e di incontrare i grandi registi che partecipano quest'anno", ha dichiarato Guadagnino. Il suo ultimo film Queer, interpretato da Daniel Craig e Drew Starkey, uscirà il 27 novembre negli Stati Uniti. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Il Festival Internazionale del Cinema di Marrakech si svolgerà nella città marocchina dal 29 novembre al 7 dicembre 2024.