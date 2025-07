Andrew Garfield e Monica Barbaro: debutto ufficiale a Wimbledon per la nuova coppia

Come ad ogni evento pubblico di grande richiamo mediatico che si rispetti, il torneo di tennis a Wimbledon richiama sugli spalti anche parecchie star di Hollywood ma due in particolare hanno richiamato l'attenzione dei fotografi.

Si tratta di Andrew Garfield e Monica Barbaro, che hanno trascorso il pomeriggio di domenica all'All England Tennis and Croquet Club. Entrambi con abiti bianchi firmati Ralph Lauren.

Una nuova coppia a Hollywood

Garfield e Barbaro sono stati fotografati mentre ridevano, conversavano e si baciavano sugli spalti. Ad un certo punto, la star di The Amazing Spider-Man si è chinata verso l'attrice e le ha dato un bacio sulla guancia, provocando il sorriso di Barbaro.

Non è il primo avvistamento pubblico della coppia; Garfield e Barbaro erano stati fotografati a maggio su una spiaggia di Malibu, con il cane dell'attrice che avvolgeva il proprio braccio intorno al collo di Garfield.

Andrew Garfield in una scena di Silence

I due furono fotografati anche a New York ma la prima apparizione pubblica risale a febbraio, quando parteciparono, tra il pubblico, allo spettacolo teatrale Riccardo II a Londra.

Le precedenti relazioni e i progetti futuri di Andrew Garfield e Monica Barbaro

Andrew Garfield non è nuovo a relazioni sotto i riflettori: nel 2024 è terminata la relazione con la lettrice spirituale Kate Thomas, e tra il 2021 e il 2022 è uscito con la modella Alyssa Miller.

Nel mondo del cinema, la sua relazione più famosa è quella con la star di La La Land Emma Stone. Tuttavia, Garfield ha sempre respinto al mittente domande e attenzioni nei confronti della sua vita personale.

Monica Barbaro in una scena di Stumptown

Monica Barbaro ha frequentato nel 2024 la star di Ray Donovan Guy Burnet. Andrew Garfield e Monica Barbaro potrebbero lavorare presto insieme nel nuovo film di Luca Guadagnino, Artificial.