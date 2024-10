Andrew Garfield e Kate Tomas si sono lasciati mesi fa, la conferma ufficiale

Andrew Garfield e Kate Tomas si sono lasciati. Sabato 12 ottobre, Tomas ha rivelato nei commenti di un post su Instagram dell'11 ottobre che lei e l'attore di We Live in Time, 41 anni, si sono lasciati "mesi fa".

Un fan ha chiesto a Tomas se "sta ancora uscendo con Andrew Garfield" e le ha detto di "dirgli che sono una sua fan, per favore". Tomas ha risposto: "Ci siamo lasciati mesi fa, ma sono sicura che sarà felice di sapere che è amato ????❤️".

Il candidato all'Oscar è stato legato per la prima volta alla lettrice e "consigliere spirituale" a marzo, quando sono stati visti tenersi per mano in quello che sembrava essere un doppio appuntamento con Phoebe Bridgers e Bo Burnham.



Le relazioni passate e la riservatezza

Garfield è molto riservato sulle sue relazioni sentimentali. Nel 2021 ha dichiarato a Bustle che sceglie attivamente di mantenere privata la sua vita sentimentale. "Non sono molto presente agli occhi del pubblico perché l'ho progettato per me stesso", ha detto all'epoca. "Per il mio lavoro mi va bene, ma per il resto lotto per il mio diritto a una vita privata e personale. Il mio diritto di essere ordinario. Il mio diritto di essere un disastro. Il mio diritto di essere triste. Il mio diritto di perdere, di sbagliare, di essere stupido, di essere una persona".

venezia 2016: Andrew Garfield sul red carpet di Hacksaw Ridge

In una nuova intervista con Esquire pubblicata il 2 ottobre, Garfield ha chiarito ancora una volta che non ha alcun interesse a condividere con il pubblico dettagli della sua vita privata e delle sue relazioni sentimentali. "Non ho mai parlato e non parlerò mai, né confermerò o negherò mai nulla della mia vita privata con nessuno", ha dichiarato al giornale.

Garfield è stato precedentemente legato alla sua compagna di Spider-Man, Emma Stone, negli anni 2010. Alla fine del 2021 ha iniziato a frequentare la modella Alyssa Miller, ma i due si sono lasciati nell'aprile del 2022. In un'intervista del luglio 2024 al Sunday Times, Tomas ha parlato della "natura misogina" dell'interesse del pubblico per la sua relazione con Garfield. "È frustrante che non importa quanto una donna sia realizzata o di impatto, sarà sempre più interessante se ha una relazione con un uomo", ha detto. "Non voglio stare all'ombra di nessuno".

Tomas ha anche parlato delle attenzioni ricevute dai paparazzi, aggiungendo: "Scatteranno forse 150 foto, poi sceglieranno le quattro in cui sembri peggiore". Discorsi misogini si sono infatti sviluppati attorno alla relazione dell'attore con la Tomas, che è stata addirittura accusata di aver fatto un incantesimo all'attore.