Andrew Garfield, la fidanzata "strega" è accusata di avergli fatto un incantesimo d'amore

Ad Andrew Garfield, professore della master class non ufficiale sul flirt, piacciono tutti i tipi di donne. Modelle. Attrici vincitrici di Oscar, influencer... Da quest'anno - a detta dei pettegolezzi - gli piacciono anche le streghe, in particolare una "strega professionista" di nome Kate Tomas, che in realtà, come scritto sul suo sito web, è un "mentore spirituale" di persone ricche e famose.

La ragazza sostiene di avere poteri soprannaturali e di metterli al servizio delle più grandi star del mondo sue clienti, tra i servizi offerti è inclusa una costosissima lettura dei tarocchi di 1.800 euro per ogni 45 minuti. Le accuse di aver usato la sua presunta magia per conquistare l'attore sono diventate così insistenti da costringere la Tomas a difendersi pubblicamente.

Martin Scorsese: le riprese di Vita di Gesù inizieranno presto. Andrew Garfield sarà Cristo

Tomas si difende

In una nuova intervista rilasciata al Sunday Times di Londra, la 42enne ha negato le accuse online di aver usato i suoi poteri per sedurre Garfield - un argomento che aveva recentemente discusso nel suo podcast, The Friday Emails. In precedenza, Tomas aveva offerto un costoso corso di seduzione ai suoi clienti di Fortune 500 e alle celebrità. Ma dopo che le foto dei paparazzi l'hanno immortalata al fianco di Garfield alla fine di marzo, è stata costretta a rimuovere l'offerta dal suo sito web.

andrew garfield at Wimbledon with his witch (no really) girlfriend pic.twitter.com/N47zzZF4sI — ???? husband no5 ???? (@garfysource) July 14, 2024

Improvvisamente e pubblicamente legata a un attore di alto profilo, ha subito ricevuto messaggi di odio online. E la maggior parte di questo odio, ha osservato Tomas, le è stato scagliato contro da altre donne. "Cazzo, niente poteva prepararmi ad avere letteralmente migliaia di donne che mi dicevano che sono brutta, che non sono attraente, che sono inferiore in ogni modo concepibile", ha detto al giornale.

"È frustrante che, per quanto una donna sia realizzata o di grande impatto, sia sempre più interessante se ha una relazione con un uomo", ha detto al Sunday Times a proposito della 'natura misogina' della reazione di Internet. "Non voglio stare all'ombra di nessuno".

Alla Tomas, che ha conseguito un master in Filosofia della religione e un dottorato in Teologia filosofica a Oxford, è stato diagnosticato l'autismo in età adulta e si definisce monogama, queer e neurodivergente. Tomas e Garfield hanno fatto la prima apparizione in pubblico a marzo, quando sono stati visti tenersi per mano durante un'uscita a quattro con la musicista Phoebe Bridgers e il comico Bo Burnham a Malibu.

Una fonte ha detto a Us Weekly che le cose erano "abbastanza recenti" tra la coppia, ma Garfield "apprezza il fatto che Kate sia molto diversa dalle altre donne che ha frequentato". L'insider ha aggiunto: "Pensa che lei abbia un grande senso dell'umorismo e che sia facile parlarle". Il candidato all'Oscar ha frequentato in precedenza la modella Alyssa Miller, Emma Stone e Rita Ora.