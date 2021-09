Andrew Garfield: il suo messaggio a Jessica Chastain dopo il bacio di Oscar Isaac sul red carpet

Andrew Garfield si è unito ai milioni di persone che non riescono a smettere di parlare di Jessica Chastain e del bacio di Oscar Isaac, un momento intimo che ha avuto luogo sul tappeto rosso della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Non appena le foto sono divenute virali, l'attore ha perfino inviato un esilarante messaggio alla star di Molly's Game.

Mentre camminava sul tappeto rosso per promuovere la sua nuova serie firmata HBO, Scene da un matrimonio, Isaac ha baciato adorabilmente l'interno del braccio della Chastain. Sebbene sia stato solo un gesto amichevole, il co-protagonista della Chastain in The Eyes of Tammy Faye, Andrew Garfield, ha affermato di aver visto le foto e i video "con gli stessi occhi increduli del resto del mondo".

"Le ho scritto un messaggio e le ho detto qualcosa del tipo: 'Spero che non ti aspetti che ti lecchi l'ascella sul tappeto rosso'", ha rivelato scherzosamente Garfield durante un episodio di The View. Ma la Chastain gli ha risposto dicendo: "Garfield, dobbiamo pubblicizzare questo film!"

The Eyes of Tammy Faye, con protagonisti la Chastain e Garfield, è un film basato sull'omonimo documentario del 2000 diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato e narra le vicende dei telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker, dalla loro ascesa e fama fino agli scandali sessuali e finanziari e la definitiva rovina.