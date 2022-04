Andrew Garfield spiega una foto diventata virale: "Stavo mandando messaggi durante gli Oscar"

Andrew Garfield ha ammesso che stava mandando dei messaggi durante la cerimonia degli Oscar 2022 dopo che una foto diventata virale lo mostrava intento a guardare il suo cellulare invece che prestare attenzione alla cerimonia.

L'immagine, diventata in breve tempo un meme, ritraeva il protagonista di Gli occhi di Tammy Faye qualche minuto dopo l'ormai famoso schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock.

In una recente intervista, Andrew Garfield ha ora spiegato: "Mi sento così male perché Kevin Costner stava presentando i registi nominati nel modo più meraviglioso ed elegante possibile e io pensavo 'Non è possibile che mi inquadrino durante quest momento'".

L'attore britannico ha proseguito parlando dei momenti successivi allo schiaffo che ha causato non pochi problemi all'Academy e a Will Smith: "Tutti mi stavano mandando dei messaggi, facendomi delle domande, chiedendomi come era l'atmosfera. In quel momento i miei amici hanno avuto la priorità su Kevin. Ma sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto".

Garfield, pochi giorni fa, ha inoltre spiegato che vuole concedersi una pausa del lavoro dopo un'annata particolarmente impegnativa. In queste settimane l'attore è infatti alle prese con il tour promozionale per sostenere Under the Banner of Heaven, la nuova serie di cui è protagonista.