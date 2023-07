Andrea Purgatori, La7 gli rende omaggio con l'ultima puntata di Atlantide, stasera in TV

La scomparsa improvvisa di Andrea Purgatori, avvenuta stamattina a Roma, non ha cambiato i piani per stasera su La7. La rete manderà in onda l'ultima puntata di Atlantide (il programma che con successo conduceva dal 2017) dedicata alla strage di via D'Amelio e alla morte di Paolo Borsellino. La scelta è una precisa volontà dell'azienda di rendere omaggio al giornalista, la motivazione è stata affidata alle parole di Andrea Salerno, direttore di La7.

"Questa sera, nel suo mercoledì, andrà in onda l'ultima puntata di Atlantide sulle stragi di mafia fatta assieme e trasmessa a maggio per chiudere la stagione. Una puntata a cui Andrea aveva lavorato con tutte le sue forze e la sua tenacia in condizioni già non facili. Era una replica che avevamo pianificato assieme per ricordare l'attentato di Via D'Amelio. Voleva così e così sarà" ha scritto Andrea Salerno su Twitter ricordando l'amico.

Nel corso della mattina la rete aveva già diramanto una nota dopo aver appreso della prematura scomparsa: "La morte di Andrea Purgatori è una immensa perdita. Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le storie in maniera approfondita ma semplice, senza mai fermarsi di fronte alla verità apparente. È stato così per la strage di Ustica, per le indagini sulla mafia, per la scomparsa di Emanuela Orlandi e per tutti gli altri casi che hanno segnato la storia d'Italia come ci ha raccontato magistralmente in questi anni nel suo programma Atlantide. Un lavoro fatto con passione e caparbietà ma soprattutto con il massimo rigore. Il Presidente Urbano Cairo, L'Amministratore Delegato Marco Ghigliani, il Direttore di Rete Andrea Salerno, il Direttore del Tgla7 Enrico Mentana, tutti i colleghi e gli amici de La7 lo ricordano con grandissimo affetto e stima, vicini alla sua famiglia".

E non solo La7: anche la RAI, per cui Andrea Purgatori ha lavorato negli anni '90, ha espresso il proprio cordoglio pubblicamente per "un giornalista rigoroso, un uomo di profonda passione civile, che resterà un esempio e un punto di riferimento per quanti desiderano raccontare il nostro tempo e il nostro passato. La Rai tutta si unisce al cordoglio dei familiari di Andrea Purgatori, esprimendo una profonda riconoscenza per aver condiviso alcuni momenti della sua intensa vita professionale con il Servizio Pubblico".