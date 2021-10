Andrea Arnold a Roma 2021 con Alice nella Città e Red Shoes il 22 ottobre

La regista inglese Andrea Arnold, ospite della Festa del Cinema di Roma 2021, parteciperà al programma di Alice nella Città presentando il suo nuovo lavoro, Cow, a cui seguirà un incontro con il pubblico pensato in collaborazione con Red Shoes.

American Honey: la regista Andrea Arnold durante la press conference

"Dopo precedenti collaborazioni, è un grande onore per Red Shoes tornare a lavorare con Alice nella Città, soprattutto in relazione a un'autrice straordinaria come Andrea Arnold. Il nostro ringraziamento a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli per averci coinvolti" ha dichiarato Anna Maria Pasetti, fondatrice e presidente di Red Shoes, che modererà l'incontro che si terrà venerdì 22 ottobre alle 16:30 presso Auditorium della Conciliazione, Roma.

Una voce fuori dal coro nel cinema contemporaneo, cult e modello per la nuova generazione di autrici e autori, Andrea Arnold è una delle registe più apprezzate e celebrate dell'ultimo decennio. L'incontro che la regista terrà al festival, sarà l'occasione per fare luce sulle narrazioni e sui temi ricorrenti che si possono trovare nel suo lavoro. Un dialogo sul tema "Beauty and Brutality" legato al processo creativo del suo ultimo film di successo, Cow.