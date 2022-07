Andor: Tony Gilroy svela la struttura narrativa della serie, condivisa una nuova foto

Andor arriverà con la prima stagione il 31 agosto e Tony Gilroy ha rivelato qualche dettaglio riguardante la struttura narrativa del progetto, di cui è stata diffusa una nuova foto ufficiale.

La serie prequel di Rogue One avrà come star Diego Luna che riprenderà la parte di Cassian Andor, di cui si mostrerà il percorso che lo conduce a entrare nella Ribellione.

Andor: una foto di Diego Luna e Stellan Skarsgård

Tony Gilroy, creatore della serie, ha ora confermato che la prima e la seconda stagione di Andor saranno entrambe composte da 12 episodi, dando vita a un racconto che si svolge nel corso di 5 anni.

Lo sceneggiatore ha dichiarato: "La portata dello show è così immensa. I registi lavorano in blocchi da tre episodi, quindi abbiamo fatto quattro blocchi nella stagione composti ognuno da tre puntate. Abbiamo valutato la situazione e detto 'Wow, sarebbe realmente interessante se tornassimo indietro e usassimo ogni blocco per rappresentare un anno'. Con ogni blocco ci avvicineremo di un anno al film".

Gilroy ha proseguito dichiarando: "Da un punto di vista narrativo è realmente eccitante poter lavorare a qualcosa che fai un venerdì, un sabato e una domenica, e poi compi un salto di un anno".

Tony ha quindi aggiunto: "Rogue One è più concentrato su un evento rispetto al percorso dei personaggi. Poter iniziare uno show non dedicato a dove potremmo finire, ma su come arriveremo a quel punto è piuttosto fantastico".

Nel cast delle puntate ci saranno anche Genevieve O'Reilly nel ruolo di Mon Mothma, e Stellan Skarsgard che sarà un nuovo personaggio chiamato Luthen. Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (Poldark), e Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera.

La serie sarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La storia sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Morte Nera.