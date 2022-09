Andor: il final trailer regala molte scene inedite

Il 21 settembre debutterà su Disney+ la serie Andor e il final trailer regala molte sequenze inedite dell'atteso progetto prequel del film Rogue One.

Nel video si vedono infatti dei dettagli inediti riguardanti il passato del protagonista, Cassian, interpretato da Diego Luna.

La serie Andor, ideata da Tony Gilroy, sarà composta da due stagioni che condurranno a quanto mostrato nel film con star Diego Luna e Felicity Jones.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Genevieve O'Reilly nel ruolo di Mon Mothma, e Stellan Skarsgard che sarà un nuovo personaggio chiamato Luthen. Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (Poldark), e Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera.

La serie sarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La storia sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Morte Nera.