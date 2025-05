Andie MacDowell rivela l'incredibile cambio di look sul red carpet di Cannes 2020

Taglio simil corto, smoking, stile e classe da vendere per la star di Quattro matrimoni e un funerale, approdata sulla Croisette per partecipare alla premiere di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

I lunghi capelli ricci e neri di Andie MacDowell col passare degli anni si sono ingrigiti e adesso la bellissima attrice ha deciso di "darci un taglio" (per fortuna non letteralmente. E così l'interprete di Quattro matrimoni e un funerale si è presentata sulla Croisette per partecipare alla premiere di Mission: Impossible - The Final Reckoning con un look da urlo.

Caschetto simil corto, smoking e tacchi a spillo argentati per la diva 67enne, che ha scelto di stupire i fotografi addetti al red carpet più chic stravolgendo la sua immagine abituale. Per l'evento, i capelli di Andie sono stati lisciati e raccolti per dare l'illusione di un taglio corto da maschiaccio, completato da una morbida frangia laterale. L'acconciatura si abbinava allo smoking sartoriale che aveva scelto, creando un look androgino ed elegante. Un papillon e revers oversize, insieme a un paio di tacchi scintillanti, hanno conferito all'insieme un aspetto più delicato e femminile, creando un equilibrio perfetto.

"I capelli di Andie sono l'accostamento perfetto al suo tailleur pantalone elegante e segnano un cambiamento sorprendente per una persona che ha fatto dei ricci fluenti da commedia romantica il suo look distintivo", ha affermato afferma Lynne, beauty director della rivista GH. "Anche il finto taglio è di tendenza in questo momento. Mentre alcune star si stanno accorciando i capelli per davvero con un effetto sorprendente - Lily Collins ne è un esempio lampante - altre scelgono invece tagli finti. Solo la scorsa settimana, Nicole Kidman ha flirtato con un taglio corto al Met Gala, che poi si è rivelato essere una parrucca, e Frankie Bridge ha sfoggiato una nuova micro frangia ai Bafta che il suo parrucchiere ha rivelato essere una clip-in".

Andie MacDowell sorride sul red carpet di Cannes 2025

Look originale per un'attrice più bella che mai

La passerella cannense di Andie MacDowell ha incantato tutti a partire dalla collega Eva Longoria. Camminando sul red carpet al fianco di Andie, Eva l'ha applaudita mentre lei si divertiva durante gli scatti dei paparazzi ballando e facendo il segno della pace.

Un'entusiasta Andre MacDowell sfoggia il suo look androgino sul red carpet di Cannes 2025

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Parlando della scelta di smettere di tingere i capelli, l'attrice ha detto nel 2021: "una volta che l'ho fatto, mi è stato subito chiaro che il mio istinto aveva ragione, perché non mi sono mai sentita così potente. Mi sento più sincera. Sento di non fingere. Sento di accettare me stessa così come sono. Mi sento davvero a mio agio".

Anche se a Hollywood non è semplice, MacDowell è contenta dell'accoglienza riservata ai suoi capelli sale e pepe.

"Ero sollevata che la gente non si stata troppo crudele. Avrebbero potuto essere cattivi con me. Ma tutti sono stati molto amorevoli e gentili, e mi sono sentita sollevata perché mi piace davvero. Mi sento più a mio agio."