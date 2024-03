Andie MacDowell: 'Se fossi un uomo nessuno farebbe caso ai miei capelli grigi'

L'attrice è orgogliosa della sua chioma e della sua età e fa notare che se fosse un uomo non ci sarebbe così tanto interesse per il colore dei suoi capelli.

Sembra che ci sia un continuo fermento sui capelli grigi di Andie MacDowell. Lei vorrebbe innanzitutto che si sapesse che sono argentati, non grigi. In secondo luogo, vorrebbe che si sapesse che non se ne parlerebbe così tanto se non fosse una donna.

"Per me è affascinante che la gente sia così curiosa e interessata", ha dichiarato MacDowell, 65 anni, a NewBeauty a proposito della costante attenzione che viene data ai suoi capelli. "Penso anche che sia importante fermarsi a riflettere su questo interesse e curiosità, perché non accadrebbe se fossi un uomo. Succede perché sono una donna. Dobbiamo considerare questo aspetto. Dobbiamo capire perché c'è tutto questo interesse per i mi3i capelli d'argento. Perché se fossi un uomo non se ne parlerebbe così tanto, giusto?".

Nonostante tutte le chiacchiere sul colore dei suoi capelli, la MacDowell li adora e non li vorrebbe in nessun altro modo, ha detto durante l'intervista. Anzi, ha raccontato che sarebbe stata felice di lasciarli grigi prima, ma che aveva "paura".

"Ho finalmente trovato il coraggio durante il COVID. Una volta cresciuti, ho potuto vedere come sarebbe stato il colore e mi è piaciuto molto. Sapevo che era arrivato il momento", ha detto l'attrice di Green Card - matrimonio di convenienza.

Andie MacDowell ama le sue rughe e i capelli bianchi: "Invecchiare non ti fa essere meno sexy"

Maid: un'immagine di Andie MacDowell

L'ambasciatrice di L'Oréal Paris

Nel 2022 MacDowell ha raccontato a People di essersi ispirata a sua sorella quando ha deciso di lasciare che i suoi capelli diventassero grigi. "Mia sorella ha i capelli completamente di quel colore, e ha solo 18 mesi più di me. Pensavo che fosse molto più bella con i capelli d'argento. Ero gelosa", ha raccontato.

L'ambasciatrice di L'Oréal Paris, che collabora con l'iconico marchio di bellezza da quattro decenni, ha anche raccontato a People, lo scorso novembre, di essere stata sopraffatta dalla gratitudine per l'amore ricevuto semplicemente per aver lasciato che i suoi capelli facessero naturalmente il loro corso.

"Sapevo istintivamente che era qualcosa che volevo fare. Sono così grata che L'Oréal Paris mi abbia sostenuto e che tutti siano stati così gentili con me. La risposta è stata davvero positiva. Apprezzo il fatto che le persone mi lascino essere la persona che sono senza fare domande. Credo che la gente sia anche d'accordo sul fatto che i capelli d'argento probabilmente mi donano", ha dichiarato la mamma di tre figli al noto giornale in occasione della celebrazione di L'Oréal Paris Women of Worth a Los Angeles a novembre.

MacDowell è nel cast di Goodrich con con Mila Kunis e Michael Keaton.