Andie MacDowell contro la moda di apparire giovani a tutti i costi: "Sono come dovrei essere alla mia età"

Durante l'ultima puntata del Drew Barrymore Show, Andie MacDowell si è unita al panel "50 F--- Its" della conduttrice tramite un videomessaggio per denunciare l'ingiusta aspettativa sociale secondo cui le donne devono sempre "apparire giovani" anche quando invecchiano.

"La nostra cara amica dello show che viene qui spesso, e con cui ho lavorato quando avevo 16 anni, la grande Andie MacDowell, ci ha mandato un video", ha spiegato Barrymore prima di mostrare il filmato, riferendosi al loro film del 1994 Bad Girls. "E penso che parli davvero e affronti alcune delle aspettative che noi stesse ci poniamo e che la società ci impone".

Nel video, MacDowell appare in piedi sulla soglia di una porta, vestita con una camicia a fiori abbottonata, un blazer di tweed e occhiali argentati. "Ti voglio bene, Drew! Grazie per averlo fatto", ha esordito. "Ripenso a mia nonna, che era la matriarca. Una donna forte. La veneravamo. La rispettavamo. Non ci saremmo mai aspettati che sembrasse giovane. Non era un concetto che esisteva".

Drew Barrymore e Andie MacDowell al Drew Barrymore Show

La scelta è di essere se stessi: "Non devo sembrare giovane"

MacDowell ha poi osservato che questa aspettativa di conformarsi allo standard di bellezza ha solo causato danni alle donne che invecchiano nel corso della loro vita. "Questo concetto ci ha sminuite con l'avanzare dell'età. Ora ci fa sentire piene di vergogna", ha sottolineato. "Ho tre nipotini e sarò una nonna per loro e avrò l'aspetto che dovrei avere, perché amo me stessa. E non devo sembrare giovane".

La telecamera ha poi staccato sullo studio del Drew Barrymore Show, dove la conduttrice ha dichiarato: "Ho i brividi". Come parte dell'episodio di martedì, Barrymore ha riunito MacDowell, insieme alle amiche Halle Berry, Valerie Bertinelli e Nate Burleson, per avere una conversazione aperta sulle realtà che le donne affrontano quando compiono 50 anni, dall'esperienza della perimenopausa al liberarsi dalle aspettative sociali.

Bertinelli ha evidenziato che ha dovuto arrivare a 64 anni prima di "rendersi conto" che doveva mettere se stessa al primo posto. "Sono stata una compiacente verso gli altri per troppo tempo. E dopo tutto quello che mi è successo l'anno scorso, ho deciso di dire basta. Devo prendermi cura di me stessa. E a questa età mi importa meno di ciò che pensano di me le persone che non mi conoscono".

Un'entusiasta Andre MacDowell sfoggia il suo look androgino sul red carpet di Cannes 2025

Andie MacDowell, il cambio di look esibito a Cannes

Caschetto simil corto, smoking e tacchi a spillo argentati per la diva 67enne, che ha scelto di stupire i fotografi addetti al red carpet più chic stravolgendo la sua immagine abituale. Per l'evento, i capelli di Andie sono stati lisciati e raccolti per dare l'illusione di un taglio corto da maschiaccio, completato da una morbida frangia laterale.

L'acconciatura si abbinava allo smoking sartoriale che aveva scelto, creando un look androgino ed elegante. Un papillon e revers oversize, insieme a un paio di tacchi scintillanti, hanno conferito all'insieme un aspetto più delicato e femminile, creando un equilibrio perfetto. Parlando della scelta di smettere di tingere i capelli, l'attrice ha detto nel 2021: "una volta che l'ho fatto, mi è stato subito chiaro che il mio istinto aveva ragione, perché non mi sono mai sentita così potente. Mi sento più sincera. Sento di non fingere. Sento di accettare me stessa così come sono. Mi sento davvero a mio agio".