And Just Like That: A Milano arriva una cabina armadio ispirata a Sex and the City

Il 18 dicembre NOW offre un'esperienza unica nel cuore di Milano: una cabina armadio ispirata a And Just Like That..., il nuovo capitolo di Sex and The City.

È appena arrivato And Just Like That..., un nuovo capitolo di Sex and the City, e NOW ha deciso di celebrarlo in grande stile ricreando, nel centro di Milano, una cabina armadio ispirata ad una delle location più amate della rivoluzionaria serie TV.

And Just Like That... - una scena della serie

Attraversando la camera da letto si entra nel guardaroba dove si avrà il privilegio di scegliere e indossare accessori ispirati ai personaggi della nuova serie tv, da Carrie a Miranda, passando per Charlotte fino ad arrivare a Stanford, Big e tanti altri. La moda e gli outfit rispecchiano lo stile e il carattere di ogni personaggio e sono, insieme all'amicizia, il fil rouge di tutti gli episodi della serie e anche i temi centrali di questo evento glamour.

La stylist Rebecca Baglini, all'interno della cabina armadio, ricrea diversi look ispirati alla serie per far vivere agli appassionati un momento di divertimento e condivisione in compagnia di un amico: l'amicizia e la passione per la moda sono infatti una combinazione di successo capace di attraversare ogni epoca e coinvolgere ogni generazione.

And Just Like That... - Sarah Jessica Parker in una scena

La Baglini, celebrity stylist e fashion editor, ha dichiarato: "Quando mi hanno coinvolta per la realizzazione di questo progetto fin da subito ne sono stata entusiasta. La serie descrive situazioni o stati d'animo attraverso la moda, spessissimo decontestualizzata con abiti da sera al mattino e top di jersey la sera. La serie iconica di fine anni '90 aveva uno stile che sta prepotentemente tornando sulle passerelle in questo periodo, ma ora lascia spazio a quello nuovo di And Just Like That... dove le nostre protagoniste sono più mature. Con il mio team abbiamo ripercorso i look storici avviando una vera e proprio ricerca del costume che arriva fino ai giorni nostri. In questa nuova stagione i look indossati sono, e saranno, la rappresentazione dell'essenza della moda, ed è forse questa la chiave del successo della serie."

And Just Like That... - Cynthia Nixon in una scena della serie

La location sarà allestita dal 16 al 18 dicembre in via Borgonuovo 1 a Milano. Passeranno a visitare il set alcune celebrities del mondo dello spettacolo e dello sport per svelare in anteprima attraverso i social, la cabina armadio e raccontare alcuni aneddoti della loro vita legati all'amicizia. Gli episodi di And Just Like That... sono disponibili on demand su Sky Serie e in streaming su NOW in lingua originale in contemporanea con gli USA mentre la versione in italiano arriverà il 18 dicembre sempre su Sky Serie e in streaming su NOW.