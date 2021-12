And Just Like That: Kristin Davis reagisce ai commenti negativi sul suo aspetto fisico: "Fo...tevi"

Kristin Davis ha recentemente detto la sua a proposito delle critiche sull'età e sul suo aspetto fisico ricevute dai fan dopo l'uscita di And Just Like That...

Kristin Davis ha recentemente risposto ai fan che, dopo l'uscita di And Just Like That..., hanno deciso di esternare dei commenti negativi nei confronti dell'attrice concentrandosi sul suo peso e sulla sua età: l'interprete di Charlotte York Goldenblatt ha 55 anni e a queste persone ha deciso di dire: "Fottetevi!"

Intervistata dal Sunday Times Styles Magazine, la Davis ha parlato dell'attenzione che è stata rivolta a lei e alle sue co-protagoniste, Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon, dopo che le star hanno deciso di riprendere i ruoli che avevano originariamente interpretato all'età di 30 anni.

L'attrice di Sex and the City, durante l'intervista, ha affrontato la questione aprendosi a proposito delle critiche ricevute e degli innumerevoli commenti negativi: "Tutti vogliono commentare, dire i pro e i contro di qualsiasi cosa, criticando i nostri capelli, i nostri volti e quant'altro."

"Sono arrabbiata e non voglio sentirmi in questo modo, quindi evito di prestare attenzione alle critiche, anche se so che esistono. Scrivevano articoli ogni settimana su come fossi a 'forma di pera', cosa che all'epoca non pensavo fosse un complimento. Mi stressava molto, perché non potevo evitarlo. E sento che è così anche adesso. Ma ora sarò schietta, ho solo voglia di mandare tutti al diavolo, fottetevi. Mi viene voglia di dire: 'Venite qui e fatelo voi se credete di poter fare meglio'." Ha concluso Kristin Davis.