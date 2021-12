Friends, Kristin Davis svela: "Ho fatto un provino per il ruolo di una delle protagoniste"

Kristin Davis ha rivelato di aver fatto un provino per interpretare uno dei personaggi principali di Friends; l'attrice di Sex and the City ha, poi, recitato un cameo nella sit-com.

Kristin Davis ha raccontato di aver sostenuto un provino per interpretare Monica Geller in Friends, ruolo poi andato a Courteney Cox. Nonostante non sia stata presa, l'attrice ha poi avuto modo di recitare un cameo nella celeberrima sit-com.

In occasione della sua partecipazione al The Late Late Show di James Corden, Kristin Davis ha rivelato di aver fatto un provino per interpretare Monica Geller in Friends. L'attrice ha dichiarato: "Non pensavo di poter arrivare così vicina a quel ruolo. In fin dei conti, sono stata una delle 8000 ragazze ascoltate per diventare Monica Geller".

Il ruolo, poi, sarebbe andato a Courteney Cox - che frequentava yoga insieme a Kristin Davis - ma la futura protagonista di Sex and the City ha avuto modo di recitare un cameo nella celebre sit-com con Jennifer Aniston.

L'attrice ha raccontato: "Un giorno Courteney mi ha detto: 'Vuoi venire a comprare una macchina insieme a me? Ho recitato in un pilot e credo che le cose andranno davvero bene. Vorrei comprare una Porsche'. Beh, si trattava del pilot di Friends e le cose sono andate davvero bene!".

In Friends, Kristin Davis ha interpretato il ruolo di una ragazza che ha avuto un appuntamento con Joey Tribbiani - portato in scena da Matt LeBlanc.