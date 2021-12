And Just Like That...: il fidanzato di Britney Spears ha sostenuto un provino per un ruolo

A proposito di And Just Like That..., Sam Asghari - fidanzato di Britney Spears - ha dichiarato di aver sostenuto un provino per interpretare un ruolo nel revival di Sex and the City.

Sam Asghari - fidanzato di Britney Spears - avrebbe potuto prendere parte a And Just Like That..., il revival di Sex and the City, che nelle ultime settimane è stato molto discusso, sia per le nuove dinamiche narrative che per altre vicissitudini esterne allo show.

Attraverso una storia Instagram postata il 27 dicembre, infatti, il fidanzato di Britney Spears ha rivelato di aver sostenuto un provino per recitare in And Just Like That... Sam Asghari ha scritto: "Non vedevo l'ora di avere questo ruolo nel reboot di Sex and the City. Mannaggia al tipo che lo ha avuto! Era un ruolo da sballo!".

Il ruolo era quello di un fisioterapista di nome Travis, che aiuta Carrie Bradshaw a ritornare sui suoi celebri tacchi a spillo dopo un'operazione all'anca e tre mesi in cui ha dovuto indossare un paio di Birkenstock.

Il revival di Sex and the City (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di And Just Like That...) è distribuito da HBO Max. La serie originale è andata in onda dal 1998 al 2004 per ben sei stagioni e ha reso indimenticabili attrici quali Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon. A non aver preso parte a questo revival è stata Kim Cattrall. Lo show racconta la complicata esistenza delle tre migliori amiche alle prese con i problemi dei loro 50 anni.