And Just Like That, il creatore della serie spiega il nudo frontale di Evan Handler

Il creatore del revival di Sex and the City, And Just Like That, ha recentemente deciso di spiegare il motivo per cui è stato girato un nudo frontale di Evan Handler.

Durante un episodio del podcast Writers Room Michael Patrick King, il creatore di And Just Like That, celebre revival di Sex and the City, ha parlato della scena di nudo frontale che Evan Handler, nei panni di Harry Goldenblatt, ha girato per la puntata intitolata Bewitched, Bothered, and Bewildered.

And Just Like That... - una foto di scena

Durante l'episodio in questione, andato in onda giovedì 20 gennaio, Lily (Cathy Ang) interrompe un momento intimo tra i suoi genitori Harry e Charlotte (Kristin Davis): l'interazione imbarazzante culmina con una ripresa di Harry che, secondo gli sceneggiatori, serve a mostrare al pubblico la naturalezza e la spontaneità della vita sessuale della coppia.

"Volevamo dare al pubblico l'idea che Charlotte avesse la vita sessuale più divertente e più sana possibile con Harry", ha spiegato King e, al fine di trasmettere quel sentimento, gli sceneggiatori hanno deciso di dare un assaggio del loro modo di vivere il sesso ai fan di Sex and the City.

And Just Like That... - Cynthia Nixon in una scena della serie

"Non era abbastanza per noi che accadesse, come in altri programmi TV, senza mostrare il pene", ha spiegato il creatore di And Just Like That..., aggiungendo che Handler, 61 anni, indossava una protesi per la scena. "Quindi ho deciso che Harry avrebbe avuto un pene di notevoli dimensioni. Perché una delle cose che Charlotte menziona spesso a proposito di Harry in Sex and the City è la loro fantastica vita sessuale."