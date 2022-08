And Just Like That... 2: John Corbett reciterà nei nuovi episodi

L'attore John Corbett farà parte del cast di And Just Like That... 2, la seconda stagione del progetto sequel di Sex and the City.

HBO Max ha annunciato un gradito ritorno che farà la gioia dei fan di Sex and the City: John Corbett reciterà infatti in And Just Like That... 2, il secondo capitolo del progetto sequel di Sex and the City.

Attualmente la produzione non ha però svelato il numero di episodi in cui l'attore sarà una guest star.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis riprenderanno i ruoli di Carrie, Miranda e Charlotte nei prossimi episodi di And Just Like That....

Il nuovo capitolo della storia continuerà a seguire le amiche mentre affrontano le gioie e i dolori dell'amicizia e della vita a cinquanta anni.

John Corbett, ovviamente, riprenderà il ruolo di Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie, e sarà una guest star in alcune delle puntate inedite. Il personaggio è apparso per la prima volta nella terza stagione e ha avuto un ruolo essenziale nell'incoraggiare la protagonista a smettere di fumare, tuttavia la sua uscita di scena ha lasciato un po' insoddisfatti i fan, che ora potrebbero avere l'occasione di assistere a una conclusione migliore per la storia di Aidan.

And Just Like That: 5 modi in cui il sequel di Sex and the city rimedia agli errori del passato

La storia raccontata nella serie si era interrotta con Miranda che partiva per Los Angeles per stare con Che (Sara Ramirez), mentre Carrie (Parker) provava a dare una svolta alla sua vita dopo la morte di Mr Big dicendogli definitivamente addio a Parigi. Al suo ritorno negli Stati Uniti, la protagonista baciava il suo capo (Ivan Hernandez). Tra i nuovi arrivi nel cast c'erano quelli di Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, e Karen Pittman.