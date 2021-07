Ancora più bello: il trailer del film con Ludovica Francesconi, sequel di Sul più bello

Questo pomeriggio Eagle Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Ancora più bello, il nuovo film con Ludovica Francesconi diretto dal regista Claudio Norza, sequel di Sul più bello, tratto dall'omonimo romanzo di Eleonora Gaggero.

A meno di un anno di distanza dall'uscita di Sul più bello, arriva nelle sale italiane il sequel Ancora più bello. L'opera diretta da Claudio Norza permetterà al pubblico di scoprire come si evolveranno le storie dei giovani protagonisti del film che sarà distribuito nelle sale da Eagle Pictures a partire dal 16 settembre. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, è possibile dare un'occhiata a ciò che succederà, tramite il trailer uscito in queste ore.

Le immagini in questione ci mostrano la protagonista del film, Marta, interpretata da Ludovica Francesconi. In questo nuovo capitolo, Marta dovrà fare i conti con la sua storia d'amore ma anche con importanti novità riguardanti la sua malattia ereditaria, la mucoviscidosi. Nel cast ritroviamo anche Gaja Masciale, Jozef Gjura e Riccardo Niceforo, a cui si uniscono le new entry Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso.

Nel finale del trailer possiamo vedere anche la guest star del film, ovvero Loredana Bertè. Lo sceneggiatore e produttore Roberto Proia ha spiegato che la rockstar italiana interpreterà un ruolo "alla Miranda Priestley". Ludovica Francesconi ha invece ricordato: "Quando Loredana era sul set, noi del cast siamo andati a Torino apposta per vederla. Lei è una persona magnetica, che trasmette amore". "È come Mike Jagger, ferma l'aria quando entra in una stanza", ha confermato Proia questa settimana, durante il Festival del cinema di Tavolara. Loredana Bertè interpreterà Delfine Meier, boss di una multinazionale che si occupa di cyber sicurezza.

Ancora più bello rappresenta il primo dei due sequel annunciati di Sul più bello. Il film di Alice Filippi, arrivato nelle sale lo scorso ottobre, ha avuto un grande successo e questo ha spinto Eagle Pictures a produrre due nuovi capitoli della storia. Il soggetto del film è firmato da Roberto Proia, il quale ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Michela Straniero.

Ecco la sinossi ufficiale di Ancora più bello: Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano" si ripete Marta, che giura a sé stessa di voler rimanere da sola per un po' e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l'accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), un giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta riconosce che potrebbe essere lui l'anima gemella che non riusciva a trovare in Arturo. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Approfittando di un temporaneo trasferimento di Gabriele a Parigi, Marta cerca di schiarirsi le idee anche grazie all'aiuto dei suoi amici di sempre Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura). Mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall'ospedale che cambia le priorità di tutti: c'è un donatore compatibile per Marta.