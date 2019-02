Ancora auguri per la tua morte, clip esclusiva del sequel horror

Patrizio Marino

il 28 febbraio arriverà nelle sale italiane Ancora auguri per la tua morte diretto da Christopher Landon, sequel della sorprendente horror comedy del 2017 Auguri per la tua morte interpretata da Jessica Rothe.

La trama di Ancora auguri per la tua morte si svolge due anni dopo gli eventi del primo film. Nella pellicola precedente la protagonista era intrappolata in un loop temporale e costretta a rivivere continuamente lo stesso giorno al termine del quale un misterioso assassino la uccideva. Oggi Tree Gelbman è di nuovo bloccata in un loop temporale, tuttavia anche le altre persone che conosce stanno morendo. Per salvare sé stessa e i suoi amici, e per liberarsi nuovamente del loop, la giovane decide di occuparsi del caso, scegliendo persino di uccidersi prima di essere raggiunta dal killer.

Il film sarà diretto ancora una volta da Christopher Landon, autore anche della sceneggiatura, confermati pure Jessica Rothe e Israel Broussard nei panni di Tree Gelbman e Carter Davis. Si aggiungono a loro Suraj Sharma che interpreterà Samar Ghosh, nerd appassionato di scienza che nel tempo libero si diletta a interpretare codici, e Sarah Yarkin nel ruolo di Dre Morgan, esperta di scienza e compagna di crimini di Samar. Completano il cast Ruby Modine, Steve Zissis, Rachel Matthews, Phi Vu, Charles Aitken, Sarah Yarkin, Caleb Spillyards e Laura Clifton.

Ancora auguri per la tua morte sarà distribuito in Italia da Universal Pictures, oggi vi presentiamo in esclusiva una clip del film in cui Tree scopre che anche uno dei suoi amici è intrappolato in un loop.

Oltre all'esclusiva ecco un gustoso video realizzato da un fan che ha preso spunto dalla pellicola per raccogliere alcuni dei più recenti film che ci hanno fatto viaggiare nel tempo, mostrando le cose più divertenti e stravaganti da fare.