Anatomy Awards: ecco i premi per i migliori nudi e le migliori scene sexy del 2022

Anche quest'anno il sito Mr. Skin ha assegnato Gli Anatomy Awards, premi che vengono dati alle star del grande e piccolo schermo per i migliori nudi e le migliori scene sexy. La 24esima edizione ha conferito il premio alla carriera a Marisa Tomei.

Sono ventiquattro anni che Mr. Skin dispensa premi agli attori che si mostrano senza veli al pubblico. Anche quest'anno, dopo i più prestigiosi Oscar, sono stati assegnati gli Anatomy Awards, riferiti alle performance del 2022. Una scelta difficile, perché: "Il 2022 è stato un anno sorprendente per la nudità sul grande schermo e in televisione", come scrive il portale. Ana de Armas, ha ricevuto il premio principale, il Breast Picture, per Blonde, in cui ha interpretato Marilyn Monroe.

Il lato B di Anya Taylor-Joy visto in The Northman, ha ottenuto il premio denominato Best Butt. La miglior scena Lesbo è stata quella di Spin Me Round, interpretata da Alison Brie e Aubrey Plaza.

Il miglior nudo frontale è stato assegnato a Courtlyn Cannan per la serie Swimming With Sharks. Il debutto senza veli di Brittany Snow, ha ricevuto il premio nell'apposita categoria. Emily Barber ha vinto nella categoria nuova interprete per le scene di nudo in Bridgerton. Premio collettivo agli attori di The Boys che hanno partecipato all'orgia vista nell'episodio Herogasm.

Emma Thompson, si è aggiudicato il premio Over 60 per il suo nudo integrale nel film Il piacere è tutto mio. Keilly Reilly ha vinto nella categoria miglior scena tagliata nella serie Yellowstone

