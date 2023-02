Ana De Armas: "I social media hanno rovinato la concezione di star del cinema"

Ana De Armas, attrice candidata agli Oscar per il suo ruolo in Blonde, ha fortemente criticato la concezione di star, a sua detta errata, che traspare dai social media.

Reduce dalla performance nel controverso Blonde, film Netflix in cui ha interpretato una giovane Marylin Monroe, Ana De Armas si è scagliata contro l'utilizzo assiduo dei social media in una recente intervista ai microfoni di Vanity Fair.

"Penso che alle nuove generazioni manchi quella sensazione di star del cinema per colpa dei social media. Ormai c'è troppa informazione e un abuso delle condivisioni. Per me la concezione di una star del cinema deve rimanere un qualcosa di intoccabile, visibile soltanto su schermo, ma quel mistero è sparito. E buona parte della colpa è nostra".

Blonde: Ana de Armas in un'immagine

Ana de Armas ha poi spiegato di essersi immedesimata in molti aspetti di Marylin: "Si tratta di una semplice attrice che cerca di muoversi tra la sua vita e il sistema Hollywoodiano ed è un qualcosa di difficile per tutti". L'attrice ha poi concluso l'intervista spiegando di avere soltanto un profilo Instagram ma, se dipendesse da lei, abolirebbe anche quel social media.

Blonde: perché il sogno è l'unico modo per raccontare l'inferno di Marilyn Monroe

Ana De Armas è candidata agli Oscar 2023 come miglior attrice protagonista proprio per via del suo ruolo in Blonde. Nonostante le critiche e le controversie suscitate da diverse scene, il film diretto da Andrew Dominik è stato visto su Netflix da oltre 10 milioni di utenti.