Marilyn Monroe: Ana de Armas interpreterà la diva nel film Blonde?

Ana de Armas dovrebbe interpretare l'iconico ruolo di Marilyn Monroe nel film Blonde che verrà realizzato per Netflix.

L'attrice, recentemente apparsa in Blade Runner 2049, se concluderà in modo positivo le trattative con la produzione del film Netflix sarà diretta dal regista Andrew Dominik nell'adattamento del romanzo scritto da Joyce Carol Oates.

Le fonti del sito Collider hanno dichiarato che per ora non c'è alcuna conferma per quanto riguarda gli accordi e i responsabili della piattaforma di streaming non hanno ancora dato il via libera alla produzione, anche se le riprese potrebbe iniziare in estate.

Blonde racconterà la storia di Norma Jeane Mortenson seguendone i primi passi nel mondo dello spettacolo e la sua trasformazione nella star del cinema conosciuta come Marilyn Monroe, senza dimenticare i lati tragici della sua vita, facendola scivolare nella tossicodipendenza e in una situazione mentale particolarmente instabile.

Dominik ha firmato la sceneggiatura e sarà coinvolto anche come produttore del lungometraggio in collaborazione con Brad Pitt e la sua Plan B, con cui ha già lavorato in occasione di The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford.

Il regista, parlando del progetto che potrebbe avere come star Ana de Armas, aveva raccontato: "Si tratta di un progetto sulla condizione umana, racconta la storia di come un trauma avvenuto nell'infanzia dà forma a una persona adulta che è divisa tra la sfera pubblica e quella privata. Si tratta in pratica della storia di ogni essere umano, ma userà una specie di associazione con qualcosa che conosciamo davvero bene, semplicemente attraverso l'esposizione dei media. Prende tutti questi elementi e ne ribalta i significati seguendo ciò che Marilyn prova, come viviamo noi persone normali. Affronterà come agiamo tutti nel mondo. Penso che ci si possa riconoscere in quanto mostrato e il progetto avrà davvero molte possibilità interessanti riguardanti ciò che possiamo fare a livello cinematografico".