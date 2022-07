Ana de Armas ammette di aver lasciato Los Angeles dopo aver rotto con Ben Affleck

Ana de Armas è attualmente una felice residente di New York City e, attraverso una nuova intervista rivelatrice, ha spiegato di essere fuggita da Los Angeles a causa della sua separazione da Ben Affleck, con cui aveva avuto una storia che l'aveva catapultata sotto i riflettori di Hollywood.

La relazione della De Armas con Affleck l'ha portata al centro delle cronache, ancor prima che il film in cui recitavano insieme, Acque Profonde, fosse uscito nelle sale cinematografiche. I due si sono frequentati per circa 10 mesi, a partire da marzo 2020, e sono stati avvistati più volte durante una serie di vacanze romantiche in giro per il mondo.

Parlando con ELLE, l'attrice ha detto che l'attenzione dei paparazzi e dei media, arrivata a causa della sua storia d'amore con Ben, è stata "orribile", aggiungendo: "Questo, in realtà, è uno dei motivi principali per cui ho deciso di lasciare Los Angeles".

Ana de Armas ha spiegato di essere stata testimone più volte di quello che accadeva ai suoi colleghi quando la loro vita veniva esaminata dalla gente su Internet, ma quando è successo a lei si è resa conto che doveva lasciare la California: "Sapevo che quello non era il posto giusto per me. È diventato un po' 'troppo'. Non c'era un'altra via d'uscita."