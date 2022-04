Amy Schumer risponde all'accusa di aver rubato la battuta degli Oscar su Leonardo DiCaprio da Twitter

Amy Schumer vuole che tutti sappiano che non è una ladra di battute: durante una recente puntata di Watch What Happens Live la comica ha parlato degli utenti social che l'hanno accusata di aver rubato la battuta su Leonardo DiCaprio che ha pronunciato durante la cerimonia degli Oscar 2022. La battuta in questione è stata twittata nel dicembre 2021.

La Schumer, che in passato è stata accusata più volte di aver rubato delle battute ad altri comici, ha dichiarato di non usare più Twitter per il bene della sua salute mentale; Amy ha anche svelato di non aver scritto la battuta usata durante gli Academy Awards e di non averla di conseguenza rubata dalla piattaforma social.

"OK. Bene, vorrei dire che non sono più stata personalmente presente su Twitter da tanti anni", ha detto la comica. "L'ho fatto fare al mio assistente, solo per poter rimanere in vita e non uccidermi. E inoltre, quella battuta è stata scritta da Suli McCullough. Ma vi ringrazio, ragazzi, per esservi assicurati che non cominci a rubare le battute agli altri".

Amy Schumer ha anche rivelato di aver recentemente sostenuto un test della macchina della verità per un video di Vanity Fair. Durante l'"interrogatorio" le è stato chiesto se avesse mai rubato una battuta nel corso della carriera, cosa che ha negato; avendo superato il test la star sostiene che questa sia la dimostrazione della veridicità delle sue affermazioni.