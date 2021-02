Amy Schumer si mette a nudo: la foto su Instagram svela la cicatrice

Amy Schumer si è messa a nudo su Instagram e ha mostrato la cicatrice conseguente al parto cesareo. Attraverso la pubblicazione di questo post, l'attrice ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutte le timorose neo-mamme: superare le insicurezze relative al proprio corpo è necessario e aiuta a vivere meglio.

Amy Schumer è spesso priva di filtri sui suoi profili social e l'ultima foto pubblicata su Instagram lo conferma. L'attrice, infatti, si è messa a nudo e ha mostrato la cicatrice conseguente al parto cesareo per incoraggiare tutte le mamme a non provare vergogna relativamente ai propri difetti fisici. Da poco più di un anno, la Schumer è diventa mamma e, nel corso di questo periodo, ha condiviso sui social una serie di divertenti racconti e aneddoti sulla sua nuova situazione familiare.

Diventare mamme non è esattamente una passeggiata. A questo vanno aggiunte le complicazioni patite da Amy Schumer e il ricorso al parto cesareo, che ha avuto tempi di recupero più lunghi e complessi. Come riportato da Cinema Blend, l'attrice ha scritto: "Oggi la mia cicatrice mi sembra molto più carina del solito". Sebbene alcuni non abbiano accolto in modo positivo questa e altre foto pubblicate dall'attrice in passato, Amy Schumer ha sempre utilizzato le critiche per tornare più forte di prima e inviare messaggi di positività a tutti i suoi fan.

Quest'ultimo post pubblicato dall'attrice, d'altronde, supporta le mamme per il trauma del parto e offre loro tutto il suo supporto. Attraversare un parto è veramente scioccante e le cicatrici fisiche che questo evento lascia vengono spesso considerate con tristezza e insicurezza da moltissime donne. Non è la prima volta che Amy Schumer supporta le donne. Il film Come ti divento bella!, ad esempio, tratta le insicurezze di molte donne e fornisce una ricetta per trasformare le proprie incertezze e debolezze in punti di forza. Ogni essere umano è una gemma rara e ha dentro di sé un tesoro di peculiarità da difendere strenuamente.

Recentemente, l'attrice ha recitato in The Humans a fianco di Steven Yeung di The Walking Dead. Il film è attualmente in postproduzione.