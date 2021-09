Amy Schumer sulla sua malattia: "Utero rimosso a causa dell'endometriosi" (VIDEO)

In un video condiviso su Instagram, Amy Schumer ha rivelato che le è stato rimosso l'utero a causa della sua malattia, ovvero l'endometriosi, che l'ha costretta anche alla rimozione dell'appendice e la porta a percepire forti dolori.

Amy Schumer ha approfittato dei suoi canali social per rivolgersi direttamente ai suoi seguaci. Il filmato apparso sul suo profilo la ritrae sdraiata su un letto d'ospedale dopo aver subito un'isterectomia questo fine settimana. Parlando alla telecamera, l'attrice comica ha detto che era "la mattina dopo il mio intervento chirurgico per l'endometriosi", durante il quale il suo utero è stato rimosso.

Schumer ha quindi aggiunto: "Il dottore ha trovato 30 macchie di endometriosi che ha rimosso. Ha rimosso la mia appendice perché l'endometriosi l'aveva attaccata. C'era molto sangue nel mio utero e sono, sapete, molto dolorante". L'attrice, che ha un figlio di 2 anni, aveva già parlato della sua battaglia con l'endometriosi La condizione, che colpisce una donna su 10 in età riproduttiva, vede il tessuto simile al rivestimento dell'utero iniziare a crescere in altri luoghi, come le ovaie e le tube di Falloppio.

Il sintomo principale della condizione, per la quale non esiste una cura, è un dolore che può essere avvertito nell'addome, durante il sesso o durante la minzione. L'isterectomia potrebbe aiutare ad alleviare il dolore, ma rimane comunque la possibilità che possa tornare. Oltre alla clip, Schumer ha condiviso una sua foto in posa con la mano sul fianco in un camice ospedaliero e guanti in lattice blu. "Se hai mestruazioni davvero dolorose potresti avere l'endometriosi", ha sottotitolato l'attrice nel post, invitando dunque le donne ad ascoltare il proprio corpo e sottoporsi a controlli specifici.

In precedenza, Schumer ha raccontato come l'endometriosi abbia causato complicazioni mentre ha dato alla luce suo figlio Gene nel 2019. Intervenuta nel podcast Informed Pregnancy, ha detto: "Ho vomitato per tutta la prima ora del mio cesareo. Dovrebbe durare circa un'ora e mezza o qualcosa del genere, ma il mio è durato più di tre ore a causa della mia endometriosi". Schumer ha optato per la fecondazione in vitro per avere un secondo figlio, ma ha rivelato nell'agosto 2020 che lei e il marito Chris Fischer avevano deciso di non continuare il processo, che era stato molto duro per lei.