Amy Schumer respinta da Jennifer Lawrence nel promo di Emergency Contact : 'Eravamo quasi amiche 10 anni fa'

Amy Schumer tornerà sugli schermi di Netflix con lo speciale comico Emergency Contact e, nell'attesa, online è stato condiviso un divertente video.

Nel filmato la star prova a individuare le persone da segnalare come contatti di emergenza nel caso in cui ne avesse bisogno durante delle procedure mediche.

Un video pieno di star

Il 13 giugno arriverà su Netflix lo speciale Emergency Contact e Amy Schumer ha realizzato un filmato che vede coinvolte numerose star di Hollywood e della comicità, tra cui Selena Gomez, Jennifer Lawrence, Chris Rock, Kim Kardashian, Larry David, Michael Cera.

Nel video l'attrice dice al marito Chris Fischer che non ha idea di chi indicare nel modulo in cui le si chiede di indicare i numeri da contattare in caso di emergenza. Jennifer Lawrence è la prima a ricevere la chiamata e risponde: "Siamo state quasi amiche tipo 10 anni fa. Come hai avuto questo numero? Non voglio riprendere i contatti. Buona fortuna con i tuoi problemi di salute".

Kim Kardashian è invece disponibile a essere d'aiuto, mentre Chris Rock ha risposto in modo ironico: "Assolutamente. Dovresti chiamarmi se tutto va storto, come Harvey Keitel in Pulp Fiction. Le persone faranno il tifo per la tua morte".

Amy Schumer: 'Nessun uomo ci può salvare se non lo facciamo da sole'

Tra le altre star contattate ci sono Judd Apatow che si dichiara disposto a spegnere le macchine in caso ci fosse un'emergenza medica, mentre Sam Rockwell rimanda la decisione dopo la richiesta di occuparsi del marito e del figlio di Amy nel caso le accadesse qualcosa. Tra i potenziali contatti di emergenza, ci sono anche una bambina e persino un chihuahua.

Lo speciale Emergency Contact è stato girato all'Orpheum Theatre di Los Angeles ed è il terzo speciale comico di Amy Schumer dopo The Leather Special e Growing.