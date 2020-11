Ammazzavampiri: Tom Holland è al lavoro sul sequel Fright Night 2: Resurrection

Ammazzavampiri, il film uscito nel 1985, potrebbe avere un sequel e il regista e sceneggiatore Tom Holland ha confermato che sta sviluppando un secondo capitolo della storia, che per ora non sembra destinato ad approdare sul grande schermo, in cui dovrebbero apparire tutti i personaggi principali.

Nel 1988 era uscito un secondo lungometraggio che continuava la storia di vampiri, ma era stato prodotto senza il coinvolgimento del filmmaker.

Tom Holland ha infatti raccontato a Syfy Wire: "Sto scrivendo un sequel di Ammazzavampiri attualmente... Lo sto intitolando Fright Night 2: Resurrection. Bene, è l'junico modo di proteggere me stesso: se vuoi veder realizzare qualcosa nel modo giusto, fallo da solo".

Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Ovviamente Charlie ritornerà, e anche il Cattivo Ed. Sto riportando tutti i personaggi che posso. Lo sto intitolando Resurrection perché potremo riportare in vita Billy Cole e Jerry Dandridge. E ora non aggiungerò altro".

Holland avrebbe già scritto 31.000 parole del progetto che sarebbe quindi, come avevano rivelato alcune indiscrezioni, un romanzo e non una sceneggiatura.

Il regista dovrebbe comunque aver riottenuto i diritti cinematografici di Ammazzavampiri nel 2019, rendendo quindi possibile ipotizzare la realizzazione di un film.