Amityville Possession: la scena di sesso incestuoso che fu eliminata dal film

Prima di finire al centro di The Conjuring - Il caso Enfield, la casa situata al 112 di Ocean Avenue, ad Amityville, è stata protagonista di Amityville Horror e Amityville Possession. In modo particolare, questo secondo film è stato diretto da Damiano Damiani e, nel 1982, ha turbato i primi spettatori per una scena di sesso incestuoso puntualmente espunta dal montaggio finale in seguito ad una pessima accoglienza in occasione del primo test-screening pubblico.

Una sequenza di Amityville Possession

Il film di Damiano Damiani racconta la storia della casa coloniale situata al 112 di Ocean Avenue, ad Amityville, e si focalizza sulla strage familiare compiuta da Ronald DeFeo Jr. nel 1974. L'anno seguente, la stessa abitazione sarebbe stata oggetto di una serie di eventi paranormali che spinsero la famiglia Lutz a fuggire e numerosi demonologi ad indagare. Pur essendo stato girato nel 1982, Amityville Possession si pone come prequel di Amityville Horror, diretto nel 1979 da Stuart Rosenberg. Il film di Damiano Damiani è noto per essere finito al centro di una vicenda decisamente scandalosa.

Come riportato da It's Playing, Just With Research e com'è stato rivelato da Rutanya Alda in occasione di un'intervista disponibile su YouTube, il primo test-screening di Amityville Possession non incontrò i favori del pubblico a causa di una scena incestuosa. In modo particolare, in una sequenza Anthony violenta Dolores, mentre in un'altra Sonny e Patricia consumano un rapporto sessuale incestuoso. Questa scena è stata scritta dal regista con il mero obiettivo di scandalizzare e turbare il pubblico. Tuttavia, nelle intenzioni di Damiano Damiani, la sequenza avrebbe dovuto raggiungere importanti livelli di sadismo e di violenza; in realtà, il primo test-screening mostrava semplicemente il bacio tra i due amanti e sfumava alla scena successiva.

Un'altra scena eliminata è quella nota con il titolo di "Lost Souls", in cui le anime malvagie che infestano l'abitazione appaiono ad Adamsky che, a sua volta, le benedice. Nel Regno Unito è stata distribuita un'edizione speciale del film in DVD che mostra numerosi fotogrammi da questa scena espunta dal montaggio finale.