Amici 25, Flavia e Opi contro Anna Pettinelli: "I brani ce li scegliamo da soli, lei non ci valorizza"

Nel daytime emergono malumori e accuse pesanti. Flavia non accetta la sospensione della maglia, Opi si sente penalizzato e i due avanzano una richiesta clamorosa alla produzione.

Il daytime di Amici 25 continua a regalare colpi di scena e momenti di forte tensione emotiva. Dopo l'ultimo pomeridiano, andato in onda prima della pausa natalizia, al centro delle polemiche è finita la decisione di Anna Pettinelli di sospendere la maglia a Flavia Buoncristiani, una delle cantanti della sua squadra. Una scelta che non è passata inosservata e che ha avuto conseguenze importanti all'interno della casetta.

Lo sfogo di Flavia nella casetta

Già durante la puntata, la cantante non aveva nascosto il suo disappunto per il provvedimento preso dalla professoressa. Tuttavia, è stato nel daytime successivo che abbiamo assistito alla vera reazione di Flavia. Tornata in casetta, la Buoncristiani si è lasciata andare a uno sfogo intenso, fatto di rabbia, frustrazione ma anche di grande determinazione. Secondo la giovane artista, la sospensione della maglia sarebbe stata ingiusta e non meritata, soprattutto considerando l'impegno e la passione che mette nel canto.

"Non è possibile, non ho parole", ha dichiarato Flavia, visibilmente scossa. La cantante ha sottolineato come momenti di sconforto possano capitare a chiunque e che questo non dovrebbe mettere in discussione il suo percorso artistico. Anzi, secondo lei, provvedimenti come la sospensione della maglia non aiutano a crescere, ma rischiano solo di spegnere l'entusiasmo. Nonostante tutto, Flavia è apparsa combattiva: ha ribadito di non avere alcuna intenzione di arrendersi e di voler continuare a inseguire il suo sogno, perché cantare è l'unica cosa che davvero la fa sentire viva.

Opi e Flavia Buoncristiani

Il malcontento di Opi verso la sua insegnante

Accanto a lei, anche Il 24enne di Bonate Sopra ha manifestato un crescente malcontento nei confronti di Anna Pettinelli. Il cantante, infatti, non si sente valorizzato dai brani che gli vengono assegnati, una critica che in passato era stata mossa anche da Rudy Zerbi, il quale aveva accusato la collega di penalizzare le qualità vocali dell'allievo. Opi è arrivato persino a dire di sentirsi "buttato fuori" dalla sua stessa insegnante.

La richiesta alla produzione e l'idea dell'autogestione

Proprio per questo, Opi e Flavia hanno deciso di fare un passo inedito: rivolgersi direttamente alla produzione del programma. I due hanno chiesto una sorta di autogestione, ovvero la possibilità di scegliere autonomamente il brano da presentare durante il pomeridiano davanti ai giudici. Un gesto forte, che sembra avere anche un altro obiettivo: attirare l'attenzione degli altri professori, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, e magari valutare un cambio di squadra.