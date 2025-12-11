Amici: Alessandra Celentano convoca un'allieva: "Siamo incompatibili, cerca un altro professore"

Nel daytime di Amici, Alessandra Celentano ha spiazzato il pubblico - ma soprattutto una delle sue allieve - con una decisione del tutto inattesa. La maestra di danza classica, infatti, ha convocato Giorgia Foglini in sala prove, dove le ha comunicato di non voler più proseguire il percorso insieme all'interno della scuola.

Il ballottaggio del 7 dicembre che ha scatenato tutto

Il motivo? Una frattura nata dopo l'ultimo pomeridiano. Nella classifica finale, Giorgia e Anna sono finite penultima e ultima, entrando così nel ballottaggio. A scegliere chi mandare effettivamente in sfida sono stati gli stessi allievi, e la maggioranza ha indicato proprio Giorgia.

Le critiche di Giorgia in casetta e il malumore della maestra

Tornata in casetta, la ballerina - delusa e agitata - ha messo in dubbio alcune scelte della sua insegnante, insinuando che fossero state le assegnazioni della Celentano a penalizzarla: "Oggi ho perso perché ho strafatto. Forse la scelta di andare con la maestra è stato un azzardo", ha commentato. Poco dopo è arrivata la convocazione: la Celentano voleva parlarle immediatamente.

Giorgia Foglini

"Ti ho scelta perché ho visto del potenziale, ho visto altro", ha esordito l'insegnante. "La variazione che ti abbiamo dato è neoclassica, ma non ti va bene. Forse parli a sproposito, e questo mi fa sorgere dei forti dubbi". Celentano ha poi affrontato direttamente il nodo del loro rapporto, suggerendo alla ballerina di guardarsi intorno per trovare un nuovo insegnante: "Giorgia, forse ti conviene cambiare. Secondo me è meglio che tu vada con un altro professore. Noi non ci troviamo, mi dispiace, ma è meglio per te".

La scelta di Alessandra Celentano: "Non siamo compatibili"

Dopo un ulteriore confronto, la maestra ha comunicato la sua decisione definitiva: "Io e te non siamo compatibili, soprattutto caratterialmente. Riconosco i tuoi pregi, ma anche i tuoi difetti. Se per te le mie coreografie sono troppo difficili, non possiamo lavorare insieme. Non riesco a passare sopra a ciò che hai detto in casetta".

Poi arrivano le parole che pesano come un macigno: "Da oggi non sei più una mia allieva". Alessandra Celentano convocherà ora gli altri professori di ballo per capire se Emanuel Lo o Veronica Peparini siano disposti ad accogliere Giorgia nelle loro squadre. Se nessuno dei due dovesse accettarla, per la ballerina l'avventura nella scuola di Amici si concluderà qui.