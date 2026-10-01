Amici 26, ufficiale la data di inizio: ecco quando torna su Canale 5

La nuova edizione di Amici debutterà domenica 11 ottobre su Canale 5. La prima puntata sarà registrata l'8 ottobre e permetterà di conoscere i primi dettagli sulla nuova classe.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Attraverso i profili social del talent show è stata finalmente annunciata la data della prima puntata della nuova stagione: Amici 26 prenderà il via domenica 11 ottobre alle ore 14.00 su Canale 5.

Dopo settimane di attesa, dunque, manca ormai pochissimo alla riapertura delle porte della scuola più famosa della televisione italiana. E anche quest'anno sono diverse le novità che accompagneranno il percorso dei nuovi allievi.

La prima puntata sarà registrata giovedì 8 ottobre

Per conoscere quello che accadrà nel corso del primo appuntamento, però, non sarà necessario attendere necessariamente la messa in onda di domenica. Come sappiamo, infatti, il pomeridiano di Amici non viene trasmesso in diretta, ma viene registrato alcuni giorni prima della messa in onda. La puntata di esordio della nuova edizione sarà quindi registrata giovedì 8 ottobre negli studi Elios di Roma.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi tornano ad Amici

Sarà proprio durante la registrazione che inizierà a prendere ufficialmente forma la nuova classe del talent. Scopriremo quindi quali saranno gli aspiranti cantanti, ballerini e sportivi che riusciranno a conquistare un banco e a iniziare il proprio percorso all'interno della scuola.

Le grandi novità della nuova edizione

La ventiseiesima edizione si prepara a introdurre alcune importanti novità all'interno del meccanismo della scuola. Oltre alle due categorie storiche, canto e danza, entreranno infatti anche alcune discipline sportive. In particolare, la nuova stagione vedrà l'arrivo di judo, boxe e pattinaggio artistico a rotelle.

Tra le novità più attese c'è anche l'ingresso di Amadeus all'interno del programma. Il conduttore avrà un ruolo particolare: sarà infatti il commissario tecnico della nuova edizione.

Novità anche per quanto riguarda il corpo docente. Tra i professori confermati troviamo Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, mentre Anna Pettinelli non farà parte della nuova edizione. Il nuovo assetto della scuola sarà quindi uno degli aspetti da tenere maggiormente sotto controllo nelle prime puntate, soprattutto per capire come verranno organizzate le diverse categorie e quali saranno i compiti dei nuovi protagonisti.