Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio, verdetti verso il Serale: chi è a rischio eliminazione

Tutti i dettagli della nuova puntata: le sfide di canto e ballo, le esibizioni, i primi giudizi dei professori in vista del Serale e chi rischia di lasciare la scuola nella prossima registrazione.

Oggi, 15 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25. La messa in onda è prevista per domenica 18 gennaio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Mida, che presenterà il suo nuovo inedito dal titolo "Canzone d'amore". Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews.

Gara di canto: la classifica e i giudizi di Brunori Sas

La gara di canto è stata giudicata da Brunori Sas. La classifica finale ha visto un ex aequo al primo posto tra Plasma e Gard, mentre l'ultimo posto è costato la sfida ad Angie.

Classifica canto nel dettaglio

Primo posto (pari merito): Plasma e Gard . Plasma: Brunori Sas lo ha definito "un duro dal cuore tenero". Gard: ha ricevuto molti complimenti per la sua voce.

Secondo posto: Opi . Il giudice ha apprezzato la sua "cazzimma", sottolineando come la discussione con Anna Pettinelli gli abbia fatto bene.

Terzo posto: Michele . Ha avuto i complimenti per essere rimasto sempre "nel pezzo", nonostante la difficoltà di suonare il violoncello , soprattutto nel ritornello.

Quarto posto: Elena . Apprezzata sia per l'interpretazione che per la timbrica.

Quinto posto: Riccardo

Sesto posto: Caterina . Brunori Sas le ha ricordato l'importanza di essere autori dei propri brani per mettere in mostra se stessi.

Terzultimo e penultimo posto: Valentina e Lorenzo

Ultimo posto: Angie. Secondo il giudice, la prima parte dell'esibizione non lo ha convinto.

In sfida la prossima settimana: Valentina e Angie.

Gara di ballo: giudizi di Rossella Brescia e classifica finale

La gara di ballo è stata giudicata da Rossella Brescia, volto noto del pomeridiano di Amici. Primo e ultimo posto sono andati a due allievi della squadra Celentano: Emiliano e Maria Rosaria.

Classifica ballo ed esibizioni

Primo posto: Emiliano : Rossella Brescia ha detto che riesce a far sembrare tutto facile

: Rossella Brescia ha detto che riesce a far sembrare tutto facile Secondo posto: Kiara : Definita fluida ed espressiva, con una grande intesa con il partner.

Ballottaggio: Alex, Alessio e Pierpaolo : Pierpaolo: "È il miracolo della danza", anche se ha ancora molto su cui lavorare. Alessio: molto sicuro di sé e presente con Giulia. Alex: migliorato tantissimo, soprattutto nel rapporto con la partner.

Ultimo posto: Maria Rosaria: È stata definita pulita e carina, ma con espressioni facciali troppo costruite.

In sfida la prossima settimana: Pierpaolo e Maria Rosaria

Classifiche dei professori in vista del Serale

In ottica Serale, anche i professori hanno stilato le loro classifiche indicando gli ultimi posti, gli allievi si sono esibiti ascoltando i giudizi di chi aveva fatto i loro nomi.

Ultimi per il Canto

Anna Pettinelli : Plasma

: Plasma Lorella Cuccarini : Caterina

: Caterina Rudy Zerbi: Lorenzo

Ultimi per il Ballo