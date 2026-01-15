Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio, verdetti verso il Serale: chi è a rischio eliminazione

Oggi, 15 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25. La messa in onda è prevista per domenica 18 gennaio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Mida, che presenterà il suo nuovo inedito dal titolo "Canzone d'amore". Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews.
Gara di canto: la classifica e i giudizi di Brunori Sas
La gara di canto è stata giudicata da Brunori Sas. La classifica finale ha visto un ex aequo al primo posto tra Plasma e Gard, mentre l'ultimo posto è costato la sfida ad Angie.
Classifica canto nel dettaglio
-
Primo posto (pari merito): Plasma e Gard. Plasma: Brunori Sas lo ha definito "un duro dal cuore tenero". Gard: ha ricevuto molti complimenti per la sua voce.
-
Secondo posto: Opi. Il giudice ha apprezzato la sua "cazzimma", sottolineando come la discussione con Anna Pettinelli gli abbia fatto bene.
-
Terzo posto: Michele. Ha avuto i complimenti per essere rimasto sempre "nel pezzo", nonostante la difficoltà di suonare il violoncello, soprattutto nel ritornello.
-
Quarto posto: Elena. Apprezzata sia per l'interpretazione che per la timbrica.
-
Quinto posto: Riccardo
-
Sesto posto: Caterina. Brunori Sas le ha ricordato l'importanza di essere autori dei propri brani per mettere in mostra se stessi.
-
Terzultimo e penultimo posto: Valentina e Lorenzo
-
Ultimo posto: Angie. Secondo il giudice, la prima parte dell'esibizione non lo ha convinto.
In sfida la prossima settimana: Valentina e Angie.
Gara di ballo: giudizi di Rossella Brescia e classifica finale
La gara di ballo è stata giudicata da Rossella Brescia, volto noto del pomeridiano di Amici. Primo e ultimo posto sono andati a due allievi della squadra Celentano: Emiliano e Maria Rosaria.
Classifica ballo ed esibizioni
- Primo posto: Emiliano: Rossella Brescia ha detto che riesce a far sembrare tutto facile
-
Secondo posto: Kiara: Definita fluida ed espressiva, con una grande intesa con il partner.
-
Ballottaggio: Alex, Alessio e Pierpaolo: Pierpaolo: "È il miracolo della danza", anche se ha ancora molto su cui lavorare. Alessio: molto sicuro di sé e presente con Giulia. Alex: migliorato tantissimo, soprattutto nel rapporto con la partner.
-
Ultimo posto: Maria Rosaria: È stata definita pulita e carina, ma con espressioni facciali troppo costruite.
In sfida la prossima settimana: Pierpaolo e Maria Rosaria
Classifiche dei professori in vista del Serale
In ottica Serale, anche i professori hanno stilato le loro classifiche indicando gli ultimi posti, gli allievi si sono esibiti ascoltando i giudizi di chi aveva fatto i loro nomi.
Ultimi per il Canto
- Anna Pettinelli: Plasma
- Lorella Cuccarini: Caterina
- Rudy Zerbi: Lorenzo
Ultimi per il Ballo
- Alessandra Celentano e Emanuel Lo: Pierpaolo
- Veronica Peparini: Maria Rosaria